الدوري الإيطالي.. سقوط ميلان وتعثر "السيدة العجوز"

سقط ميلان المنقوص عدديا أمام مضيفه ساسوولو 0-2 ضمن المرحلة 35 من الدوري الإيطالي لكرة القدم الأحد، فاستمرت سلسلة نتائجه السلبية بانقياده لخسارة ثالثة في آخر خمس مراحل مقابل انتصار وتعادل.

وأحرز دومينيكو بيراردي (5) والفرنسي أرمان لوريينتيه (47) هدفيّ ساسوولو.

ولعب ميلان بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 24، وذلك بعد طرد مدافعه الإنجليزي فيكايو توموري لنيله إنذارين، الأول في الدقيقة التاسعة.

وتجمّد رصيد ميلان عند 67 نقطة في المركز الثالث، بفارق نقطتين عن يوفنتوس الرابع، في حين رفع ساسوولو رصيده إلى 49 نقطة في المركز التاسع.

وافتتح بيراردي التسجيل مبكرا، بعدما تلقّى تمريرة من لوريينتيه داخل منطقة الجزاء، فسدّدها بيسراه أرضية زاحفة من الجهة اليمنى، استقرت في الزاوية اليسرى (5).

وأضاف الفرنسي الثاني بتسديدة بيمناه من الجهة اليسرى داخل المنطقة، استقرت أرضية إلى يمين الحارس الدولي الفرنسي مايك مينيان، وذلك بعد تبادل للكرة مع النروجي كريستيان ثورستفيدت (47).

وفشل يوفنتوس في استغلال تعثُّر ميلان والارتقاء إلى المركز الثالث، بتعادله أمام ضيفه فيرونا 1-1، وهو التعادل الثاني تواليا لفريق المدرب لوتشانو سباليتي، بعدما تعادل أمام ميلان بالذات من دون أهداف في المرحلة الماضية.

وافتتح الاسكتلندي كيرون بوي التسجيل لفيرونا، بعدما تابع بيسراه في الزواية الأرضية اليسرى من داخل منطقة الجزاء، عرضية الكرواتي دوماغوي براداريتش من الجهة اليسرى (34).

وأدرك المهاجم الصربي البديل دوشان فلاهوفيتش التعادل من ركلة حرة مباشرة ركنها إلى يمين الحارس الضيف لورنتسو مونتيبو (62).

الهدف هو الرابع فقط للصربي في 16 مباراة شارك خلالها مع يوفنتوس في الدوري هذا الموسم، علما أنه غاب فترة طويلة بسبب الإصابة.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 65 نقطة في المركز الرابع المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا، مقابل 20 نقطة لفيرونا في المركز التاسع عشر ما قبل الأخير.

واكتفى بولونيا بتعادل باهت على أرضه أمام كالياري 0-0.

وبالتالي، فشل بولونيا في التسجيل للمباراة الرابعة تواليا، في سلسلة بدأت بالخسارة أمام أستون فيلا الإنكليزي 0-4 في إياب ربع نهائي مسابقة "يوروبا ليغ" (1-7 بمجموع المباراتين)، لكنه تجنب على أقله الهزيمة الرابعة تواليا.

ودخل بولونيا مواجهة الأحد وهو في المركز التاسع، فيما حل كالياري السادس عشر على ضيفه وهو بحاجة إلى الفوز لضمان البقاء حسابيا في دوري الأضواء.

وبتعادله السابع للموسم، رفع بولونيا رصيده إلى 49 نقطة وتقدم إلى المركز الثامن، فيما رفع كالياري رصيده إلى 37 نقطة في المركز السادس عشر بفارق 9 نقاط عن كريمونيزي الثامن عشر.

وحُسِمت حتى الآن هوية فريقين هابطين إلى الدرجة الثانية هما بيزا الأخير وفيرونا التاسع عشر بعد خسارة الأول أمام ليتشي السابع عشر 1-2 الجمعة في افتتاح المرحلة.

وبعد هذه المرحلة التي تقام فيها مباراتان الإثنين، تبقى هناك ثلاث مراحل على نهاية الموسم.

ويلعب في ختام أمسية الأحد إنتر مع ضيفه بارما، وفي حال تجنبه الخسارة سيحسم اللقب لصالحه بعد تعثر نابولي الثاني وبطل الموسم الماضي أمام مضيفه كومو 0-0 السبت.