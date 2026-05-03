شيري ديفو.. أول مدربة ترفع كأس "كنتاكي ديربي" للخيول

أصبحت شيري ديفو أول مدربة تفوز في سباق "كنتاكي ديربي" للخيول، بعدما أهداها المهر "غولدن تيمبو" الذي تشرف على تدريبه، لقب السباق المخصص للخيول المهجنة الاصيلة للفئة الأولى "جروب1" لمسافة 2000 متر رملي، اليوم الأحد، في نسخته الـ 152 على مضمار "تشرشل داونز" الأميركي العريق.

ونجح الفارس خوسيه أورتيز في الأمتار الأخيرة من عمر السباق، في إظهار القدرات التحملية للمهر "غولدن تيمبو"، والاندفاع بقوة متجاوزاً منافسيه، وقطع خط النهاية بالمركز الأول، بزمن بلغ دقيقتين وثانيتين و27 جزء من الثانية، بفارق "الرقبة" عن المهر "رينجيد" الذي رشح بقوة للقب، وتولى قيادته الشقيق الأصغر أيراد أورتيز جونيور للحلول بالمركز الثاني، فيما ذهب المركز الثالث للمهر "أوسيلي" بقيادة الفارس تايلور غافاليون.

وقالت المدربة يدفو في تصريحات صحفية عقب مراسم التتويج: "لا أجد الكلمات المناسبة للتعبير عن فرحتي، وأنا سعيدة للغاية من أجل المهر (غولدن تيمبو) وللفارس خوسيه، الذين بذلا جهداً رائعاً لإيصاله لهذه المرحة".

وأضافت: "كان بعيداً كل البعد عن المنافسة، وأود أن أتوجه بالشكر لفريق سانت إلياس وفيليبس ستيبل (مالكي الحصان) لإتاحة الفرصة لي بالتواجد هنا، وأنا سعيدة لأن أكون ممثلة للنساء في كل مكان، وأننا نستطيع فعل أي شيء نضعه نصب أعيننا".