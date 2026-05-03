نقل المدرب الأسطوري فيرغسون إلى المستشفى خلال حضوره مباراة مانشستر يونايتد وليفربول

كشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية بأن المدرب الأسطوري السابق لنادي مانشستر يونايتد، السير أليكس فيرغسون، نُقل إلى المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة في ملعب "أولد ترافورد" خلال حضوره مباراة "الشياطين الحمر" مع ليفربول، اليوم الأحد، في الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وقالت الصحيفة إن الأسكتلندي فيرغسون (84 عاما) كان جالساً على المدرجات استعداداً لمتابعة المباراة الكبيرة لكنه شعر بتوعك استدعى تدخل الطاقم الطبي، وتلقى الإسعافات الأولية قبل نقله إلى سيارة إسعاف لإجراء فحوص طبية إضافية.

وسبق أن أصيب فيرغسون بنزيف في المخ عام 2018، ما أدى إلى تدهور حالته الصحية بشكل خطير، وكشف عن تفاصيل هذه الأزمة الطارئة بعد ثلاث سنوات من تعافيه.

من جهتها، قالت صحيفة "ديلي ميل" أن نقل فيرغسون إلى المستشفى تم كإجراء احترازي بحت، وسط تفاؤل داخل أروقة مانشستر يونايتد بشأن حالته الصحية، مع توقعات بعودته إلى منزله قريبًا بعد استقرار وضعه.

يذكر أن الأسطورة فيرجسون قاد مانشستر يونايتد قبل اعتزاله لتحقيق 38 لقبا خلال مسيرة تدريبية امتدت لما يقارب ثلاثة عقود، من بينها 13 لقبا في الدوري الإنجليزي، ولقبان في دوري أبطال أوروبا.