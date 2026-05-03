أخبار سارة في نادي روما.. عودة ديبالا وكوني

عادت الأخبار السارة لمدرب روما جيانبييرو غاسبريني، وذلك بعد تأكد جاهزية الثنائي، الأرجنتيني باولو ديبالا والفرنسي مانو كوني، للعودة للمشاركة مع الفريق بعد فترة من الغياب بسبب الإصابة.

وأوضح غاسبريني في مؤتمر صحافي قبل مواجهة فيورنتينا، غدا الاثنين، ضمن منافسات الجولة 35 من الدوري الإيطالي لكرة القدم، أن الفضل في بقاء الفريق منافسا على مراكز بلوغ دوري أبطال أوروبا يعود إلى اللاعبين موجها لهم الشكر.

وقال غاسبريني في تصريحات نشرها موقع "فوتبول إيطاليا": "كوني تعافى وديبالا أيضا، لقد تحسنا هذا الأسبوع وهما جاهزين".

وأضاف غاسبريني، الذي من المتوقع أن يلتقي بمُلاك روما في موعد لاحق: "حضور الملاك مؤشر إيجابي، ربما سيحاولون إتخاذ خطوات ليس فقط في نهاية الموسم بل وفي المستقبل أيضا".

وسئل غاسبريني أيضا إذا كان يعتبر الموسم الحالي بمثابة نقطة تحول لفريق روما.

وقال: "هناك مساران، الأول هو الموسم الحالي والذي لازال مستمرا وغدا سنلعب أمام فيورنتينا وهو فريق حقق نتائج إيجابية مؤخرا، نركز على تلك المباراة وعلى وضعنا في المنافسة، الفريق يتصرف بطريقة رائعة وسنحاول الضغط أكثر في المباريات المتبقية".

وأضاف: "بعد ذلك سنبدأ في الحديث عن المستقبل، ورغم ذلك سأحاول أن أكون واضحا لأن الجماهير تريد معرفة ما نقوم به".