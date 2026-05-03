بعد 3 مواسم درجة ثانية.. شالكه يعود إلى أضواء الدوري الألماني

بعد ثلاثة مواسم في الدرجة الثانية، أعاد فوز شالكه على ضيفه فورتونا دوسلدورف 1-0 عملاق الكرة الألمانية إلى دوري الأضواء «بوندسليغا».

وبالنسبة إلى من هم داخل النادي، فإن طريق الصعود يتمحور حول تصحيح سلسلة من الأخطاء وإعادة شالكه إلى مسار الاستقرار من جديد.

ويُعد شالكه، الفائز بلقب الدوري الألماني سبع مرات، من بين الأندية الأكثر جماهيرية في أوروبا ولا يتفوق عليه في ألمانيا من حيث عدد الأعضاء المنتسبين سوى بايرن ميونيخ وغريمه اللدود بوروسيا دورتموند، مع أكثر من 200 ألف عضو.

في عام 2021، هبط شالكه للمرة الأولى منذ ثلاثة عقود. كان حينها مثقلا بالديون، فجاء الهبوط في حقبة جائحة كوفيد-19 أكثر قسوة من الناحية المالية، وبعد عودة سريعة إلى دوري الأضواء، سقط شالكه مجددا لكن هذه المرة لم تكن العودة بين الكبار سريعة.

وقال المدير التنفيذي ماتياس تيلمان الذي انضم إلى النادي في 2024 إن وجود شالكه في الدرجة الثانية «خطأ»، مضيفاً: «لسنا ناديا من الدرجة الثانية عندما يتعلق الأمر بالجماهير أو بالبنية التحتية. من الواضح أننا موجودون هناك الآن، وهناك أسباب لذلك».