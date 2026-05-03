لاعبو بلباو يرتدون قمصاناً تحمل أسماء عائلات أمهاتهم في الدوري الإسباني

ارتدى لاعبو أتلتيك بلباو قمصانًا تحمل أسماء عائلات أمهاتهم خلال مباراة في الدوري الإسباني اليوم السبت، احتفالًا بعيد الأم في إسبانيا.

وأقيمت المباراة قبل يوم واحد من عيد الأم في إسبانيا، الذي يوافق أول أحد من شهر مايو.

وفاز بلباو بصعوبة على ديبورتيفو ألافيس بنتيجة 4 - 2 مستفيدًا من هدفي نجمه نيكو ويليامز.

ويلعب الجناح الإسباني الدولي عادة بقميص يحمل "ويليامز جونيور"، بينما خاض هذه المباراة بقميص على ظهره "آرثر جونيور".

وتحتفظ النساء المتزوجات في إسبانيا بأسماء عائلاتهن، بينما يحمل الأطفال اسم عائلة كلا الوالدين.

واحتفل إرنستو فالفيردي مدرب أتلتيك بلباو أيضًا خلال مواجهة ألافيس بخوض مباراته رقم 500 في قيادة الفريق الباسكي.