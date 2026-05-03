«صبي جمع الكرات» يتسبب في فوز فريق برباعية في الدوري الألماني

طالب أولي فيرنر، المدير الفني لنادي لايبزج، بضرورة توضيح القواعد المنظمة لعمل صبية جمع الكرات، وذلك بعد الهدف الافتتاحي الذي سجله باير ليفركوزن في المباراة التي انتهت بفوز الأخير بنتيجة 4 /1 أمس السبت ضمن منافسات الدوري الألماني (بوندسليغا).

وعلق فيرنر على سرعة تصرف أحد صبية جمع الكرات في ليفركوزن عندما أخرج نيكولاس سيفالد لاعب لايبزج الكرة برأسه بعيداً، ألقى الصبي على الفور كرة أخرى إلى مارك فليكين حارس ليفركوزن، ليبدأ الأخير هجمة مرتدة سريعة أسفرت عن هدف التقدم عبر باتريك شيك، مشيرا إلى أن هذه المساعدة المثيرة للجدل «منحت المباراة اتجاهاً معيناً»، رغم أن الأهداف الثلاثة التي سجلها شيك في مرمى فريقه السابق جعلت الخسارة تبدو مستحقة تماماً.

وأوصت رابطة الدوري الألماني الأندية قبل بداية الموسم بضرورة توقف صبية جمع الكرات عن إلقاء الكرات للاعبين ووضعها بدلاً من ذلك في أماكن محددة، لكن بما أن هذه التوصية ليست قاعدة رسمية من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) فإن تنفيذها ليس إلزامياً.

وأوضح فيرنر «بشكل أساسي أنا من كبار المنادين بوجود قاعدة، وإذا لم يتم تنفيذ القاعدة فيجب أن يكون هناك عقاب بشكل ما، وإلا فلن يكون للأمر معنى كبير». وأضاف: «لقد تحدثنا عن ذلك في اجتماع المدربين قبل نصف عام وقلنا إن القاعدة يجب أن تكون موحدة، وهذا أمر مرغوب فيه للمستقبل».

وفي مباراة أخرى بالبوندسليغا أمس السبت، أظهر أحد صبية جمع الكرات في نادي يونيون برلين دراية بهذه التوصية حتى وإن كان ذلك على حساب ناديه؛ حيث تمسك الشاب بالكرة التي طلبها يوسيب يورانوفيتش لتنفيذ رمية تماس سريعة، مما جعل اللاعب في حالة ذهول قبل أن يضطر لأخذ كرة أخرى كانت موضوعة على جانب الملعب.