بالبطيخ والتدخين في غرفة الملابس.. احتفال "غريب" للاعبي بورتو بلقب البرتغال (فيديو)
احتفل لاعبو بورتو بلقب الدوري البرتغالي في كرة القدم للمرة الـ31 في تاريخ النادي، بعد الفوز على ألفيركا 1-0 السبت، بطريقة غريبة وطقوس مختلفة بينها مشاهد غير رياضية.
ونشر الحساب الرسمي لنادي بورتو على حسابه في منصة "إكس" مشاهد غير مألوفة لعدد من لاعبيه خلال الاحتفالات، فمنهم من حمل البطيخ -ما أثار دهشة المراقبين- وآخرون فضلوا الغناء وسكب الماء البارد وقطع الثلج على المدرب في المؤتمر الصحافي، ولكن المشهد المثير للجدل كان داخل غرفة ملابس الفريق حين أشعل أحد اللاعبين سيجاراً دون الاكتراث لأية عواقب في مشهد خارج النص.
Diziam…E aqui estamos! 🫳🎤#ConseguimosJuntos pic.twitter.com/IpDhWW6BfT— FC Porto (@FCPorto) May 3, 2026
يذكر أن بورتو رفع رصيده إلى 85 نقطة في الصدارة بفارق تسع نقاط عن غريمه التاريخي بنفيكا قبل مرحلتين من النهاية، فضمن اللقب حسابيا مستغلا تعثر رجال المدرب جوزيه مورينيو في فخ التعادل امام فاماليكاو 2-2.
