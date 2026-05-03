محمد صلاح مرتاح لرحيله المبكر عن ليفربول

أكّد جناح ليفربول الإنجليزي، المصري محمد صلاح، أنه مرتاح لقراره بالرحيل في نهاية الموسم، وأن ينهي مسيرته بشروطه الخاصة.

وسيُنهي اللاعب الدولي المصري مسيرة حافلة بالألقاب امتدت لتسعة أعوام في «أنفيلد» هذا الصيف، بعد أن توصّل إلى اتفاق مع النادي لإنهاء عقده المربح الذي يمتد لعامين والذي وقّعه قبل 12 شهراً.

ويُعدّ هذا الموسم، بلاشك، الأكثر إحباطاً خلال تلك الفترة، ويُذكر بشكل أساسي بسبب خلافه العلني مع المدرب آرني سلوت في ديسمبر، عندما اتهم المدرب بـ«التخلي عنه» عندما تم استبعاده من التشكيلة الأساسية مع تراجُع نتائج الفريق.

وقال صلاح في مقابلة مع قائد ليفربول السابق، ستيفن جيرارد، على قناة «تي إن تي سبورتس»: «أشعر أن إكمال الموسم بهذه الطريقة هو القرار الصائب الآن، وأنا مرتاح للأمر».

وأضاف: «كان موسماً صعباً بالنسبة لنا جميعاً، ولا أريد قول المزيد».

وتابع: «أنا سعيد بذلك، كل ما يحدث هذا الموسم يجعلني أقول: لا، حان وقت الرحيل، لذا أنا سعيد».

ويعني ذلك أن صلاح سيحظى بالتكريم الذي يستحقه في المباراة الأخيرة على أرضه هذا الموسم ضد برينتفورد، ورغم إصابته الحالية، فإن المهاجم صرّح بأنه «على الأرجح» سيعود قبل تلك المباراة.

وزاد في تصريحاته التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا): «بصراحة، أشعر أن لديّ الكثير لأقدمه، فأنا في حالة بدنية ممتازة، وقد لعبت العديد من المباريات هذا الموسم».

وقال: «لم أقرر بعد ما سأفعله، ولأكون منصفاً، لديّ العديد من الخيارات الجيدة».