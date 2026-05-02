وزير الرياضة المصري يكرم "حسونة" الذي أشعل منصات التواصل الإجتماعي

كرّم وزير الشباب والرياضة المصري جوهر نبيل، البطل الأولمبي عبد الله حسونة المتوج بالميدالية الذهبية في بطولة إفريقيا للمصارعة للناشئين.

جاء الاستقبال ضمن توجه وزارة الشباب والرياضة المصرية لدعم الأبطال والاحتفاء بالنماذج الناجحة التي تحقق صدى جماهيرياً واسعاً، بما يسهم في تحفيز الشباب ونشر الثقافة الرياضية.

وأشاد نبيل بالمستوى الفني والبدني الذي قدمه اللاعب، مؤكداً أن حسونة لم يكتفِ بتحقيق الميدالية الذهبية، بل نجح في صنع حالة من الشغف الجماهيري تعكس قدرة الرياضي المصري على التألق والنجومية.

كما شدد الوزير المصري على أن هذا الإنجاز يمثل نموذجاً للبطل الذي يجمع بين الروح والحضور والأداء، معلناً استمرار رعاية الوزارة للمواهب الواعدة وتقديم كافة سبل الدعم والمساندة لهم في مختلف الألعاب الرياضية.

وأثار حسونة، المتوج بذهبية بطولة إفريقيا للمصارعة تحت 17 عاماً، موجة واسعة من الإعجاب العالمي بعد اللقطة الاستثنائية التي شهدتها المباراة النهائية للبطولة التي جرت في مدينة الإسكندرية.

ونجح اللاعب الشاب، البالغ من العمر 16 عاماً، في قلب الطاولة على منافسه التونسي في لحظات تاريخية وثقها مقطع فيديو نشره الاتحاد الدولي للمصارعة، والذي حصد أكثر من 11 مليون مشاهدة في وقت قياسي عبر منصات التواصل الإجتماعي.

وأظهر مقطع الفيديو مهارة ذكاء تكتيكي لافتة من حسونة، الذي بدا وكأنه في وضعية استسلام تامة أمام خصمه، مما أوهم المصارع التونسي بقرب حسم النزال، إلا أن اللاعب المصري فاجأ الجميع بحركة مضادة محكمة وسريعة جداً، حولت مسار النتيجة لصالحه ومنحته الذهب عن جدارة.