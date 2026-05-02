ختام درامي وفرصة مهددة.. ضربة قوية لكارفاخال

تلقى داني كارفاخال ظهير أيمن وقائد ريال مدريد ضربة قوية مع قرب وصول الموسم الحالي لنهايته.

ويواجه كارفاخال نهاية مؤلمة لمسيرته مع ريال مدريد، بعدما تعرض اللاعب البالغ 34 عاماً لكسر في إصبع القدم، يعني غيابه عن بقية الموسم وضياع فرصه في المشاركة بكأس العالم.

ووفقاً لتقرير ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن ريال مدريد قرر عدم تجديد عقد كارفاخال الذي ينتهي في 30 يونيو المقبل، ليغلق صفحة 13 موسماً بقميص الملكي.

وأشار التقرير إلى أن آخر ظهور للظهير الإسباني المخضرم قد يكون أمام أتلتيك بلباو في الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني، على ملعب "سانتياغو برنابيو"، كوداع للجماهير.

وأوضحت الصحيفة المدريدية أن الموسم كان قاسياً على كارفاخال، بسبب الإصابات المتكررة، والخلافات مع المدرب ألفارو أربيلوا، ومشاركة محدودة جداً (442 دقيقة فقط، 4 مباريات كأساسي من أصل 26).

كل ذلك جعل ختام مشوار كارفاخال مع ريال مدريد بعيداً عن الطموحات التي بدأ بها الموسم.

ويبدو أن كارفاخال "يودع ريال مدريد والمنتخب الإسباني في وقت واحد"، بعد سلسلة من الإصابات والخيبات التي أنهت مسيرة أحد أبرز المدافعين في تاريخ النادي الملكي.