قرار محمد صلاح يقترب.. وليفربول يترقب الوداع الأخير في «أنفيلد»

يقترب النجم المصري محمد صلاح من حسم مستقبله، في ظل ترقب كبير داخل نادي ليفربول وجماهيره، التي تأمل في أن يتمكن اللاعب من خوض مبارياته الأخيرة بقميص الفريق وتوديع ملعب «أنفيلد» بطريقة تليق بمسيرته الاستثنائية.

وفي تقرير نشرته صحيفة «آس» الإسبانية، أشارت إلى أن إصابة عضلية في الفخذ أثارت القلق مؤخرًا حول إمكانية غياب صلاح حتى نهاية الموسم، وهو ما كان سيحرمه من وداع جماهيري داخل الملعب، إلا أن العمل جارٍ حاليًا لتجهيزه للعودة قبل ختام الدوري الإنجليزي.

وأضاف التقرير أن صلاح يضع في اعتباره المشاركة في كأس العالم، إلى جانب حسم وجهته المقبلة، حيث من المنتظر أن يعلن عن ناديه الجديد قريبًا، لكنه يسعى أولًا للعودة والمشاركة مع ليفربول قبل نهاية الموسم.

وبحسب ما ورد، لن يكون صلاح حاضرا في المواجهة المقبلة أمام مانشستر يونايتد على ملعب «أولد ترافورد»، والتي كانت مرشحة لتكون مباراته الأخيرة هناك، إلا أن عودته قد تكون أمام تشيلسي يوم 9 مايو، أو في المباريات التالية أمام أستون فيلا أو برينتفورد في الجولة الختامية.

ومن المنتظر أن يغادر صلاح ليفربول كأحد أبرز أساطير النادي، بعدما حقق أرقامًا لافتة، بتسجيله 257 هدفًا وصناعة 122 تمريرة حاسمة، ليحتل موقعًا متقدمًا في قائمة هدافي الفريق التاريخيين خلف إيان راش وروجر هانت.

ومع بلوغه 33 عامًا، يستعد محمد صلاح لخوض تجربة جديدة، وسط اهتمام من أندية في السعودية والولايات المتحدة، إلى جانب عروض من دوريات أوروبية، في وقت يدرس فيه اللاعب وجهته المقبلة بعناية.

ويترقب عشاق ليفربول الإعلان الرسمي عن الخطوة المقبلة للنجم المصري، الذي سيبقى أحد أبرز رموز النادي في العصر الحديث، مهما كانت وجهته القادمة.