إصابة لامين يامال تقلق برشلونة.. وفليك يوضح موقفه من كأس العالم

أثارت تصريحات مدرب برشلونة، الألماني هانسي فليك، حالة من الترقب بين الجماهير بشأن إصابة النجم الشاب لامين يامال، وإمكانية لحاقه بكأس العالم، في ظل الغموض الذي يحيط بمدة غيابه.

وكان يامال قد تعرض لإصابة خلال مباراة فريقه أمام سيلتا فيغو يوم 22 أبريل الماضي، بعدما شعر بآلام في العضلة الخلفية للفخذ الأيسر، ما اضطره لمغادرة الملعب في لحظة حاسمة، قبل أن يتأكد لاحقًا غيابه حتى نهاية الموسم، بما في ذلك مواجهة «الكلاسيكو».

وفي تقرير نشره موقع «ماركا» الإسباني، أشار إلى أن إصابة اللاعب الشاب غيّرت مسار موسمه مع برشلونة، وفتحت الباب أمام تساؤلات أكبر تتعلق بجاهزيته للمشاركة في كأس العالم، في ظل الحاجة إلى برنامج تأهيلي دقيق يضمن عودته بشكل آمن.

وفي هذا السياق، حرص فليك على توجيه رسالة طمأنة، مؤكدًا أن عملية التعافي تسير بشكل جيد، وأن هناك تواصلًا مستمرًا بين الجهاز الطبي واللاعب، مشيرًا إلى أن الوقت لا يزال كافيًا أمامه للعودة دون التسرع في التعافي.

وأوضح مدرب برشلونة أن التعامل مع مثل هذه الإصابات يتطلب الحذر، خصوصًا في ظل رغبة اللاعب في التواجد بكامل جاهزيته خلال كأس العالم، مؤكدًا أن الأولوية تبقى لسلامة اللاعب على المدى الطويل.

ورغم النبرة الإيجابية في تصريحات فليك، لا تزال الشكوك قائمة حول قدرة يامال على التعافي في الوقت المناسب، في ظل طبيعة الإصابة وحساسية المرحلة المقبلة، ما يجعل مسألة مشاركته في كأس العالم محل جدل حتى الآن.

ومع استمرار البرنامج التأهيلي، تبدو الأمور تحت السيطرة في الوقت الحالي، لكن مع اقتراب موعد البطولات الكبرى، تزداد أهمية كل تفصيلة، في انتظار ما ستسفر عنه الأيام المقبلة بشأن جاهزية اللاعب الشاب.