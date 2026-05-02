صراع لقب الدوري المصري يشتعل.. فرص الأهلي والزمالك وبيراميدز حتى اللحظة الأخيرة

تدخل منافسة لقب الدوري المصري مراحلها الحاسمة، مع اشتعال الصراع بين الزمالك وبيراميدز والأهلي، في ظل تقارب النقاط وتشابك الحسابات قبل الجولتين الأخيرتين من عمر المسابقة.

ورغم خسارته في مباراة القمة، حافظ الزمالك على صدارة جدول الترتيب برصيد 50 نقطة، متساويًا مع بيراميدز صاحب المركز الثاني، فيما يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 47 نقطة، ليبقى حسم اللقب مؤجلًا حتى الأمتار الأخيرة من الموسم.

ويخوض الزمالك مواجهتين حاسمتين أمام سموحة وسيراميكا كليوباترا، حيث يملك أفضلية نسبية، إذ يكفيه الفوز في المباراتين لحسم اللقب دون النظر إلى نتائج المنافسين، كما يمكنه التتويج في حال الفوز بمباراة والتعادل في أخرى، بشرط تعثر بيراميدز في إحدى مواجهاته.

في المقابل، تبدو مهمة بيراميدز واضحة، إذ يتعين عليه تحقيق الفوز في مباراتيه المتبقيتين أمام سيراميكا كليوباترا وسموحة، مع انتظار فقدان الزمالك لنقاط في مباراة واحدة على الأقل، حيث إن أي تعثر قد يعقّد مهمته بشكل كبير في سباق اللقب.

أما الأهلي، فيواجه إنبي ثم المصري البورسعيدي، ويأمل في تحقيق العلامة الكاملة، مع ترقب سيناريو معقد يتمثل في خسارة كل من الزمالك وبيراميدز لمباراة، إلى جانب تعادل أحدهما في اللقاء الآخر، وهو ما يُبقي حظوظه قائمة حسابيًا رغم صعوبة المهمة.

ومع هذا التقارب الكبير في النقاط، تبدو الجولتان الأخيرتان على موعد مع إثارة كبيرة، في سباق مفتوح بين ثلاثي القمة، قد يُحسم في اللحظات الأخيرة من موسم استثنائي.