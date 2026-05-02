أربيلوا رداً على سؤال بشأن مورينيو: كل مباراة هي حياة في ريال مدريد

تجاهل مدرب ريال مدريد ألفارو أربيلوا الرد على الأسئلة الخاصة بعودة البرتغالي جوزيه مورينيو المحتملة لتدريب "الميرينغي".

وارتبط اسم جوزيه مورينيو مدرب بنفيكا على مدار الأيام الماضية بقيادة ريال مدريد خلفاً لألفارو أربيلوا، الذي اقترب من الخروج من النادي الملكي عقب توديع دوري أبطال أوروبا، وفقدانه نظرياً فرصة الفوز بلقب الدوري.

وقال أربيلوا رداً على سؤال وجه له خلال المؤتمر الصحافي الذي يسبق مواجهة إسبانيول بشأن اقتراب مورينيو من مدريد قائلاً: "أتفهم جميع الأسئلة، لكن إجابتي الوحيدة ستكون دائماً واحدة: المستقبل هو الغد".

وأكمل: "كل مباراة هي بمثابة حياة في ريال مدريد، لأنني أفهمها وأعيشها بهذه الطريقة".

وأتم حديثه في تلك النقطة: "لا، أنا قلق بشأن مباراة إسبانيول، أفكر دائماً في ريال مدريد، والمستقبل بالنسبة لي هو إسبانيول".