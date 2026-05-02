رغم الخلاف.. مدرب ليفربول يطالب بوداع كبير لمحمد صلاح

قال المدرب الهولندي لليفربول رابع الدوري الإنجليزي لكرة القدم، آرنه سلوت، إن محمد صلاح «يستحق وداعاً كبيراً»، مؤكداً أنه يتوقع عودة النجم الدولي المصري من الإصابة قبل نهاية الموسم.

واضطر صلاح الذي سيرحل عن صفوف ليفربول في نهاية الموسم، إلى الخروج مصاباً في فوز فريقه على كريستال بالاس (3-1) في نهاية الأسبوع الماضي، ما أثار مخاوف من أنه ربما خاض مباراته الأخيرة بقميص «الريدز».

وصفّق صلاح للجماهير، ونال تحية وقوف عند خروجه من أرض الملعب.

وأكّد ليفربول أن صلاح (33 عاماً) تعرّض لـ«إصابة عضلية طفيفة»، وأنه من المتوقع أن يتمكن من العودة إلى اللعب قبل نهاية الموسم.

ويحل بطل الموسم الماضي ضيفاً على مانشستر يونايتد، غداً الأحد، بعدما وضعته ثلاثة انتصارات متتالية على المسار الصحيح نحو حجز مقعد في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وقال سلوت في مؤتمره الصحافي قبل المباراة: «نتوقع عودته في الجزء الأخير من الموسم، لكن ليس في مباراة الأحد (غداً)».

وأضاف: «إنه ارتياح كبير أن تكون إصابته طفيفة، بحيث يتمكن من اللعب معنا، وأن يكون قادراً على اللعب في كأس العالم. وإذا كان هناك لاعب يستحق بالفعل وداعاً كبيراً، فهو بالتأكيد (مو)».