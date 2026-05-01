فعلها بن شرقي.. كابوس الأهلي يضرب الزمالك

سجل أشرف ‌بن شرقي ​هدفين وقدم تمريرة حاسمة لحسين الشحات في فوز الأهلي 3-صفر على مضيفه الزمالك اليوم الجمعة، ⁠لينعش حامل اللقب آماله في التتويج بالدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ورفع الأهلي ‌رصيده إلى 47 نقطة في المركز الثالث، متأخرا ‌بفارق ثلاث نقاط عن الزمالك ‌المتصدر وبيراميدز ثاني الترتيب.

ومنح ‌المغربي بنشرقي ‌التقدم للأهلي بضربة رأس في ​الدقيقة 18، لكنه ‌لم ​يحتفل أمام جماهير ⁠فريقه السابق، قبل أن يقدم تمريرة حاسمة لزميله ​الشحات، ⁠الذي ⁠سجل الهدف الثاني بعد نصف ساعة من ⁠اللعب.

وبعدما أهدر كل فريق ركلة جزاء في الشوط الثاني، عن طريق حسام عبد المجيد لاعب الزمالك ومحمود ‌حسن (تريزيجيه) قائد الأهلي، سجل بنشرقي الهدف ​الثالث بعدما تبادل الكرة مع إمام عاشور في الدقيقة 74.