بيريز يقود بنفسه مفاوضات إعادة مورينيو إلى ريال مدريد

قالت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية إن رئيس نادي ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، يتولى شخصياً قيادة الجهود الرامية لإعادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو إلى الإدارة الفنية للفريق الملكي. وبحسب ما نقلته الشبكة، فقد حدد بيريز موعداً لعقد اجتماع مباشر مع مورينيو في البرتغال، مفضلاً إدارة المفاوضات بنفسه والابتعاد عن استخدام الوسطاء.

وجاء هذا التحرك بعد أن لعب المدير العام للنادي، خوسيه أنخيل سانشيز، دوراً محورياً في إقناع بيريز بتغيير موقفه، ليصبح مورينيو المرشح الأبرز لخلافة المدرب ألفارو أربيلوا.

وأشارت تقارير صحافية إلى أن مورينيو، الذي يتولى حالياً تدريب نادي بنفيكا، يبدي انفتاحاً على فكرة العودة إلى "سانتياغو برنابيو".

وتُعتبر عودة المدرب البرتغالي، من وجهة نظر الإدارة، الحل الأمثل لفرض الانضباط وإعادة الاستقرار إلى غرفة ملابس الفريق التي تعاني من توترات داخلية وتذبذب في المستوى.

يُذكر أن مورينيو سبق له الإشراف على تدريب ريال مدريد في الفترة بين عامي 2010 و2013، حيث قاد الفريق للتتويج بألقاب الدوري الإسباني، وكأس ملك إسبانيا، وكأس السوبر الإسباني، تاركاً بصمة واضحة رغم الجدل الذي رافق فترته آنذاك.