العراق يواجه إسبانيا ودياً استعداداً لكأس العالم 2026

كشف الحساب الرسمي للمنتخب العراقي على منصة "إكس" بأن "أسود الرافدين" سيخوض مباراة ودية أمام نظيره الإسباني في الرابع من يونيو المقبل على ملعب "ريازور" في مدينة لاكورونيا الإسبانية، ضمن تحضيراته لنهائيات كأس العالم 2026.

وجاء الاتفاق على إقامة اللقاء بين رئيس الاتحاد العراقي عدنان درجال ورئيس الاتحاد الإسباني رافائيل لوزان، على هامش مؤتمر "فيفا" في فانكوفر الكندية.

وستكون ثاني مواجهة تاريخية بين المنتخبين، إذ انتهت الأولى بفوز إسبانيا 1-0 في كأس القارات 2009.

يذكر أن المنتخب العراقي سيخضع لمعسكر تدريبي في إسبانيا خلال الفترة من 18 مايو إلى 5 يونيو.