المصري إمام عاشور مطلوب في الدوري الإماراتي

علمت "الإمارات اليوم" أن لاعب وسط الأهلي المصري إمام عاشور، تلقى عرضاً للعب في أحد أندية دوري المحترفين الإماراتي خلال الموسم المقبل، وذلك قبل مواجهة فريقه المرتقبة أمام الزمالك اليوم الجمعة (الساعة 21:00 بتوقيت الإمارات)، في قمة الدوري المصري لكرة القدم.

ويعد النجم الدولي إمام عاشور من العناصر البارزة في الملاعب المصرية، ويتمتع بروح قتالية وإمكانات فنية عالية، وسيكون ضمن قائمة المنتخب المصري المشارك في كأس العالم 2026.

وفي السياق نفسه، كشفت قناة «تن» المصرية أن إمام عاشور تلقى أيضاً عرضاً رسمياً من أحد الأندية القطرية، دون الكشف عن هويته، مشيرة إلى أنه وصل للاعب قبل ساعات من مباراة الأهلي والزمالك.

وأوضحت القناة أن إمام عاشور ووكيله استمعا إلى تفاصيل العرض، وطلبا مهلة من أجل دراسته والرد عليه خلال الفترة المقبلة.

ويأتي العرضان الإماراتي والقطري بعد انفتاح النادي الأهلي على بيع ورقة عاشور نتيجة توتر العلاقات بينهما في ظل رغبته في تعديل عقده، للمساواة مع بعض نجوم الفريق بالقيمة المالية.

يذكر أن الأهلي يمر بمرحلة صعبة في الدوري المصري إذ يحتل حالياً المركز الثالث على لائحة ترتيب البطولة برصيد 44 نقطة متأخر بفارق ست نقاط عن الزمالك.