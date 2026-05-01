بنفيكا يحبط مساعي ريال مدريد لخطف جوزيه مورينيو

يعيش رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز حالة من القلق ويدفعه هذا دائماً للبحث عن رجل يثق في قدرته على ضرب استقرار المنافسين وإعادة التوازن بأي ثمن.

ويعتقد بيريز أن الحل يكمن في استعادة جوزيه مورينيو لفرض السيطرة مجدداً لكن الوضع يختلف تماماً هذه المرة.

وبحسب وسائل إعلام برتغالية فإن بنفيكا غير مستعد للتخلي عن جوزيه مورينيو بسهولة وبدأ يتخذ خطوات لضمان بقائه في النادي.

ويخطط بنفيكا لتقديم عقد جديد لجوزيه مورينيو حيث سيمتد لما بعد عقده الحالي الذي ينتهي خلال عام 2027.

وقد يمتد عقد جوزيه مورينيو الجديد مع بنفيكا حتى عام 2028 أو 2029 مما يؤكد على تقدير النادي البرتغالي لمدربهم المخضرم الذي أصبح محل اهتمام ريال مدريد.

ويدرك بنفيكا اهتمام ريال مدريد المتزايد ويرغب في التحرك مبكراً لضمان بقاء مورينيو، حيث أجرى رئيس النادي روي كوستا محادثات معه هذا الأسبوع للتركيز على الاستعدادات للموسم المقبل.

يذكر أن هناك بنداً في عقد جوزيه مورينيو الحالي يسمح له بالرحيل مقابل 3 ملايين يورو ولكن خلال فترة قصيرة لمدة 10 أيام فقط بعد انتهاء الموسم.

وفي حالة انتهاء هذه المدة فإنه يتعين علي أي نادي يرغب في التعاقد مع جوزيه مورينيو أن يتفاوض مباشرة مع بنفيكا ويجب دفع مبلغ أعلى بكثير على الأرجح.