مدرب ريال مدريد الجديد.. تطورات مفاجئة ومرشّح عربي

يسابق ريال مدريد الزمن للتعاقد مع مدرب جديد يخلف الإسباني ألفارو أربيلوا بعدما أوشك النادي الملكي على الخروج من الموسم الحالي خالي الوفاض من كل البطولات بعد خروجه رسمياً من دوري أبطال أوروبا وكأس ملك إسبانيا والسقوط المدوي في الدوري الإسباني الذي بات قريباً من خزائن الغريم التقليدي برشلونة.

وبحسب التقارير الإسبانية، فإن قائمة المدربين المرشحين لتولي مهمة قيادة ريال مدريد شهدت تطورات جديدة، وباتت تضم: والبرتغالي جوزيه مورينيو، والفرنسي ديدييه ديشامب، والأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، والمغربي وليد الركراكي.

وذكرت إذاعة" كادينا سير" أنه تم استبعاد الألماني يورغن كلوب من لائحة المرشحين وخروجه نهائياً من السباق، في وقت أفادت صحيفة "أس" بأن النادي الإسباني بدأ يفكر جدياً بمنح المهمة للمدرب المغربي وليد الركراكي بعدما أبدى رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز إعجابه بقدرته على بناء فريق قوي، مستنداً على إنجازه في كأس العالم "قطر 2022" حين قاد منتخب بلاده لتحقيق المركز الرابع، فضلا عن إتقانه اللغة الفرنسية وهي التي يجيدها أيضا بيريز بشكل ممتاز، الأمر الذي قد يسهل التواصل بين الطرفين.

أما حظوظ مورينيو في العودة لتدريب ريال مدريد، فيبدو اسمه وارداً بقوة على الرغم من تحرّك ناديه الحالي بنفيكا البرتغالي سريعاً لإحباط رحيله ومحاولة الإبقاء على "السبيشل وان"، خصوصاً أن عقد مورينيو يتضمن بنداً غريباً يسمح برحيله مقابل 3 ملايين فقط ولكن خلال فترة قصيرة لمدة 10 أيام فقط بعد انتهاء الموسم.

وفي المقابل، فإن حظوظ المدربان ديدييه ديشامب، وماوريسيو بوكيتينو أقل نسبياً من الركراكي ومورينيو، بحسب "أس"، على الرغم من حضورهما في قائمة الترشيحات.

ويمر ريال مدريد في واحدة من أسوأ فتراته على صعيد النتائج، وسيبقى وداعه لبطولة كأس ملك إسبانيا نقطة سوداء في تاريخه بعدما ودع المنافسة منذ الأدوار الأولى بخسارته أمام ألباسيتي "النادي المغمور"، فيما غادر دوري أبطال أوروبا بخسارته ذهاباً وإياباً أمام بايرن ميونخ الألماني في الدور ربع النهائي بنتيجة 6 - 4 في مجموع المباراتين.

ولا يزال ريال مدريد يحتفظ بحظوظه حسابياً في الدوري الإسباني، لكن من الناحية المنطقية فإنه خسر اللقب لكونه يحتل المركز الثاني برصيد 74 نقطة متأخراً عن برشلونة المتصدر بفارق 11 نقطة قبل خمس جولات عن نهاية "الليغا".