نوتنغهام وبراغا على أعتاب نهائي الدوري الأوروبي

تقدم فريقا نوتنغهام فورست الإنجليزي وسبورتنغ براغا البرتغالي خطوة نحو التأهل إلى نهائي بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم.

وتغلب نوتنغهام على ضيفه ومواطنه أستون فيلا بهدف دون رد في ذهاب الدور نصف النهائي للمسابقة القارية، الذي شهد أيضاً فوز سبورتنغ براغا على فرايبورغ الألماني بنتيجة 2-1.

وتقمص النيوزيلندي كريس وود دور البطولة في مباراة نوتنغهام وأستون فيلا، عقب تسجيله هدف اللقاء الوحيد لأصحاب الأرض في الدقيقة 71 من ركلة جزاء.

وفي اللقاء الآخر الذي أقيم بملعب "بلدية دي براغا"، تقدم الفريق البرتغالي مبكراً في الدقيقة الثامنة عن طريق التركي دمير إيجي تكناز، قبل أن يتعادل الإيطالي فيتشنزو غريفو لفرايبورغ في الدقيقة 16.

وفي الشوط الثاني، أحرز الإيفواري ماريو دورجيليس هدف الفوز لبراغا في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للمباراة، معوضاً ركلة الجزاء التي أضاعها زميله الأوروغوياني رودريغو زالازار في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وأصبح نوتنغهام وبراغا بحاجة للتعادل فقط في جولة الإياب، التي تقام خارج ملعبيهما يوم الخميس المقبل، من أجل الصعود للمباراة النهائية.

يذكر أن الفائز من نوتنغهام وأستون فيلا، سيلتقي مع الفائز من سبورتنغ براغا وفرايبورغ في المباراة النهائية للبطولة التي تقام على ملعب "بشكتاش أرينا" بمدينة إسطنبول التركية في 20 مايو الجاري.