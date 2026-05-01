ماينو يمدّد عقده مع مانشستر يونايتد حتى 2031

مدد لاعب الوسط الدولي، كوبي ماينو، عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي حتى 2031، واضعاً حداً لأشهرٍ من التكهنات بشأن مستقبله مع «الشياطين الحمر».

وخاض ابن الـ21 عاماً، الذي انضم في 2014 إلى أكاديمية يونايتد، 98 مباراة حتى الآن مع الفريق الأول، مسجلاً هدفاً حاسماً في الفوز على الجار اللدود مانشستر سيتي 2-1، في نهائي كأس إنجلترا عام 2024، ما أسهم في وجوده مع المنتخب الإنجليزي في كأس أوروبا خلال صيف ذلك العام. وقال ماينو: «لطالما كان مانشستر يونايتد منزلي، هذا النادي المميز يعني كل شيء بالنسبة لعائلتي»، مضيفاً: «لقد نشأت وأنا أرى تأثير نادينا في مدينتنا».