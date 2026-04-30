راشد بن حمدان يعتمد النظام الأساسي الجديد لنادي النصر.. وتعيين حمد الفلاسي رئيساً تنفيذياً

اعتمد الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، رئيس نادي النصر الرياضي، النظام الأساسي والهيكل التنظيمي الجديدين للنادي، إلى جانب تعيين الدكتور حمد رحمة الفلاسي رئيساً تنفيذياً، وذلك في إطار خطة تطوير العمل الإداري وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي.

وقال النادي في بيان صحافي الخميس إن رئيس النادي أصدر القرار رقم (1) لسنة 2026 بشأن اعتماد النظام الأساسي الجديد، ليحل محل النظام السابق الصادر في عام 2017، بما يتماشى مع متطلبات المرحلة المقبلة وتطوير منظومة العمل داخل النادي.

كما أصدر الشيخ راشد بن حمدان القرار رقم (2) لسنة 2026 باعتماد الهيكل التنظيمي العام الجديد للنادي، على أن يتم العمل به اعتباراً من الموسم الرياضي 2026-2027، في خطوة تهدف إلى تعزيز الحوكمة وتحديث آليات الإدارة بما يواكب تطلعات النادي.

وفي السياق ذاته، أعلن مجلس إدارة النادي، عبر القرار رقم (2) للموسم 2025-2026، تعيين الدكتور حمد رحمة الفلاسي في منصب الرئيس التنفيذي لنادي النصر، ضمن توجه النادي للاستعانة بالكفاءات الوطنية ذات الخبرة في تطوير العمل الإداري والرياضي.

ومن المقرر أن يتولى الفلاسي، من خلال منصبه الجديد، الإشراف على تنفيذ السياسات الإدارية والتطويرية للنادي، بما يتوافق مع رؤية «عميد» الأندية الإماراتية، على أن يبدأ مهامه رسمياً اعتباراً من الأول من مايو 2026.