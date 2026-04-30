إيقاف حارس مرمى ريال سرقسطة 13 مباراة

أوقف الاتحاد الإسباني لكرة القدم، أمس، حارس مرمى نادي ريال سرقسطة، الأرجنتيني إستيبان أندرادا، 13 مباراة، بعد أن وجّه لكمة إلى وجه لاعب هويسكا في دوري الدرجة الثانية لكرة القدم.

وقالت لجنة الانضباط في الاتحاد، في بيان، إن الدولي الأرجنتيني وناديه سيُغرّمان أيضاً، بعدما طُرِد أولاً، ثم «اعتدى» على خورخي بوليدو، لاعب هويسكا، خلال ديربي الدرجة الثانية، الأحد الماضي.

وتم فرض إيقاف على أندرادا لـ12 مباراة بسبب اللكمة بحد ذاتها، بينما يترتب على البطاقة الحمراء الأولى إيقاف تلقائي لمباراة واحدة، ما يعني انتهاء موسمه، في ضربة قوية لآمال سرقسطة في صراعه لتفادي الهبوط.