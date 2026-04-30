العالم يتغزل بملحمة سان جيرمان وميونيخ

تغنّت الصحافة الدولية بما سمته «معركة ملحمية»، في اليوم التالي لفوز باريس سان جيرمان الفرنسي، حامل اللقب، على ضيفه بايرن ميونيخ الألماني 5-4، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وعنونت صحيفة «ليكيب» الفرنسية «كرة قدم شاملة» بدأ بتطبيقها الهولنديون في السبعينات وحمل شعلتها برشلونة الإسباني، سواء كان بقيادة الهولندي الراحل يوهان كرويف أو بيب غوارديولا وحتى يومنا هذا.

بدورها، تحدثت صحيفة «لو باريزيان» عن مباراة «ساحرة بكل بساطة»، فيما رأت صحيفة «لوموند» أنها كانت «نهائي قبل الأوان.. أوفى بكل وعوده»، وذلك قبل أسبوع من مباراة الإياب في «أليانز أرينا» في ميونيخ، ملعب تتويج سان جيرمان بلقب الموسم الماضي الذي كان الأول في تاريخه.

وفي ألمانيا، كتبت صحيفة «بيلد» عن المواجهة الملحمية التي تقدم فيها بايرن 1-0 ثم سان جيرمان 5-2 «لم نُفتن قط إلى هذا الحد، ولم نهز رؤوسنا (إعجاباً) إلى هذا الحد»، واصفة اللقاء بأنه «أعظم مباراة استعراضية في تاريخ دوري أبطال أوروبا»، ورأت صحيفة «سود دويتشه تسايتونغ» المباراة كـ«اختراع لكرة قدم بلا قيود».

أما صحيفة «دي فيلت»، فكتبت «لا تردد.. لا تكتيك، فقط متعة اللعب.. شكراً على هذا العرض الاحتفالي الضخم»، بينما وصفت «كيكر» الرياضية الأسبوعية المواجهة بـ«تبادل ضربات يخطف الأنفاس».

وكتبت صحيفة «آس» على منصة إكس «مباراة تاريخية.. معركة ملحمية بتسعة أهداف في 70 دقيقة».

وتساءلت صحيفة «الغارديان» البريطانية «هل شهدنا يوماً مباراة مماثلة في كرة القدم؟»، مضيفة: «في أمسية مضيئة ومثيرة ومجنونة بعض الشيء على ملعب بارك دي برانس، قدم باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ عرضاً بدا كأنه ينتمي إلى فئة أخرى تماماً من النشاط الإنساني».

وفي البرتغال، تحدثت صحيفة «آبولا» عن «مواجهة تستحق أن تُعرض في متحف لوفر مخصص للعبة الشعبية الأولى»، فيما رأت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية أن أمسية الثلاثاء كانت «كرة قدم في أعلى مستوياتها».