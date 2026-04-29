تعادل شباب الأهلي مع خورفكان.. والعين على بعد 3 نقاط من درع الدوري

تراجعت حظوظ شباب الأهلي في المنافسة على لقب دوري المحترفين لكرة القدم، بعد تعادله على أرضه وبين جمهوره أمام خورفكان بنتيجة 3-3، اليوم الأربعاء، في ختام مباريات الجولة الـ23 من المسابقة.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد شباب الأهلي إلى 53 نقطة، متأخر بفارق 6 نقاط عن العين "المتصدر"، ويصبح الأخير على بُعد 3 نقاط فقط من حسم اللقب.

واستهل شباب الأهلي مواجهته أمام خورفكان بأفضل صورة ممكنة، بعدما نجح في افتتاح التسجيل مبكراً عبر مهاجمه يوري سيزار، الذي سدد كرة قوية بيسراه من داخل منطقة الجزاء، قبل أن تؤكد تقنية حكم الفيديو المساعد (الفار) صحة الهدف "14".

وعقب الهدف، تحسّن أداء خورفكان بشكل ملحوظ، وكاد أن يدرك التعادل عبر لاعبه آداما ديالو، الذي أهدر فرصة محققة من مسافة قريبة أمام المرمى"21".

وتمكن الفريق الضيف من العودة إلى أجواء اللقاء عن طريق أيلتون يوا مورتي، الذي سجل هدف التعادل بـ "مقصيه مميزة" من داخل منطقة الجزاء وسط ازدحام دفاعي، "34".

واستمر تفوق خورفكان خلال مجريات اللعب، ليترجمه إلى هدف ثانٍ جاء بالنيران الصديقة، بعدما حاول مهاجم شباب الأهلي ماتيوسـاو إبعاد كرة ركنية نفذها لورينسي، لكنه حولها برأسه بالخطأ إلى داخل شباك فريقه، "37".

وكثف شباب الأهلي ضغطه مع انطلاقة الشوط الثاني، ولم تتأخر محاولاته في إدراك التعادل، إذ نجح يوري سيزار في تسجيل الهدف الثاني لفريقه، بعدما حول عرضية مرصاد سيفي برأسه إلى يمين الحارس، "48".

ولم يدم التعادل طويلاً، إذ استغل أحمد جشك هفوة في دفاع شباب الأهلي، لينطلق إلى داخل منطقة الجزاء ويسدد كرة أرضية استقرت على يسار الحارس، مانحاً التقدم مجدداً لفريقه، "59".

وفي الدقيقة 90+6 أدرك شباب الأهلي التعادل برأسية المهاجم الإيراني سردار أزمون بعدما وصلته الكرة من كرة ركنية وصلته من كارتابيا ارتقى لها قبل المدافعين وأودعها بنجاح في الشباك.