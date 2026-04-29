إيقاف حارس مرمى 13 مباراة بعد تصرف "غير طبيعي"! (فيديو)

أوقف الاتحاد الإسباني لكرة القدم الأربعاء، حارس مرمى نادي ريال سرقسطة، الأرجنتيني إستيبان أندرادا 13 مباراة، بعد أن وجّه لكمة في وجه لاعب هويسكا في دوري الدرجة الثانية لكرة القدم.

وقالت لجنة الانضباط في الاتحاد في بيان إن الدولي الأرجنتيني وناديه سيُغرّمان أيضا، بعدما طُرد أولا ثم "اعتدى" على خورخي بوليدو لاعب هويسكا خلال ديربي الدرجة الثانية الأحد الماضي.

وفُرض على أندرادا إيقاف لـ12 مباراة بسبب اللكمة بحد ذاتها، فيما يترتب على البطاقة الحمراء الأولى إيقاف تلقائي لمباراة واحدة، ما يعني انتهاء موسمه، في ضربة قوية لآمال سرقسطة في صراعه لتفادي الهبوط.

وكان الحارس البالغ 35 عاما، والمعار من مونتيري المكسيكي، قد دفع بوليدو أرضا، ليُشهر الحكم في وجهه البطاقة الصفراء الثانية.

إستيبان أندرادا، حارس مرمى سرقسطة طُرد من المباراة وفقد أعصابه ووجّه لكمة إلى وجه قائد هويسكا.



من بعدها فقد أندرادا أعصابه، واندفع لضرب بوليدو، ما أشعل عراكا على أرض الملعب في الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وقال أندرادا بعد المباراة "الحقيقة أنني آسف جدا، جدا لما حدث".

وأضاف "هذه ليست صورة جيدة للنادي، ولا للجماهير، وبالتأكيد ليست للاعب محترف مثلي. لذلك، أنا آسف جدا".

كما طُرد حارس هويسكا داني خيمينيس ولاعب سرقسطة داني تاسيندي في أعقاب العراك، في مباراة انتهت بفوز أصحاب الأرض هويسكا 1-0. وعوقب خيمينيس بالإيقاف أربع مباريات، وتاسيندي مباراتين.

وقال نادي سرقسطة في بيان الأحد "شهدنا مشاهد لا تليق بهذه الرياضة، وما كان ينبغي أن تحدث أبدا".