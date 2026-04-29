إلغاء نتيجة مباراة.. وإعادتها في دوري السلة الأردني

أصدرت لجنة الانضباط والسلوك في اتحاد كرة السلة الأردني، اليوم الأربعاء، جملة من العقوبات، طالت ناديي الفيصلي واتحاد عمان، على خلفية المباراة الثانية التي جمعت الفريقين في سلسلة مباريات النهائي في الدوري الممتاز، في قرارات طالت حتى ألغاء نتيجة المباراة وإعادتها كاملة في وقت لاحق.

واتجه الطاقم التحيكيمي لمباراة الفيصلي واتحاد عمان التي جمعتهما في 20 من أبريل الجاري، إلى إيقاف المباراة، بعد أحداث الشغب بين الطرفين، والاشتباك بالأيدي بين اللاعبين، كما اضطر طاقم الحكام لإخراج الفريقين من الملعب عند الدقيقة التاسعة من الربع الرابع والأخير، والنتيجة كانت تشير لتقدم اتحاد عمان بنتيجة (93-69).

وأكد اتحاد السلة الأردني في بيانه الصادر اليوم الثلاثاء، أنه سيتم ألغاء نتيجة المباراة، وإعادتها كاملة، في موعد جديد سيتم تحديده لاحقاً.

كما تضمن بيان الاتحاد، جملة من العقوبات والغرامات المالية، طالت مدرب الفيصلي عبدالله أبو قورة بإيقافه ثلاث مباريات مع غرامة مالية، بجانب عقوبة إيقاف لعدد ذاته من المباريات وغرامة مالية ايضاً على لاعب الفريق حسن العبابنة، فيما كانت العقوبة الأقصى على نادي الفيصلي بحق اللاعب محمد شاهر بإيقافه 6 مباريات مع فرض غرامة مالية أيضاً، كما تم حرمان نائب رئيس النادي فراس حياصات من حضور مباراتين للفريق.

وجاءت عقوبات فريق "اتحاد عمان" بإيقاف اللاعب الأمريكي سام دانيال 6 مباريات مع غرامة مالية، كما تم إيقاف نجم الفريق فريدي إبراهيم 3 مباريات مع تغريمه مالياً، والأمر ذاته على مدرب الفريق فيصل النسور، فيما فرض الاتحاد غرامة مالية فقط على اللاعب العراقي إيهاب الزهيري، مقابل توجيه إنذار إلى مدرب اللياقة البدنية حمزة هيكل.

ويذكر أن اللقاء الأول في سلسلة النهائي انتهى بفوز الفيصلي على اتحاد عمان بنتيجة (105-70)، ويقضي نظام البطولة، بإعلان الفريق بطلاً للدوري بعد نجاحه في تحقيق 3 انتصارات من أصل المواجهات الخمس التي تتكون منها سلسلة النهائي.

وحقق الفيصلي الشهر الماضي بطولة "كأس الأردن" في أول مشاركة بتاريخه في بطولات كرة السلة، في حين يدافع "اتحاد عمان" عن لقبه في بطولة الدوري الممتاز في مشاركته التاريخية الثانية.