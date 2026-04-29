نزال ملاكمة يتحول إلى ساحة حرب.. ونقل المصابين للمستشفى (فيديو)

تحولت حلبة نزال الملاكمة بمدينة طرابزون التركية في لقاء الروسي سيرغي غورخوف والتركي أميرهان كالكان إلى ساحة معركة حقيقية وأحداث فوضى خرجت عن السيطرة لدى إعلان فوز الروسي بالضربة القاضية وتتويجه بطلاً للعالم.

😳У Туреччині місцеві гуртом побили російського боксера Сергія Горохова та його команду



Інцидент стався після бою з Емірханом Калканом. Росіянин нокаутував турка і почав святкувати перемогу, однак радість тривала не довго. pic.twitter.com/4YjaxAvsWm — Kyiv24 (@kyiv_tv) April 27, 2026

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرصد الأحداث التي تلت مواجهة الإثنين، فعندما توجه الملاكم الروسي لشكر فريق منافسه قام مدير أعمال الملاكم التركي بدفعه، ما أدى إلى تدخل مدرب غورخوف وتشابكت الأيدي وتطايرت الكراسي فوق الرؤوس ما أسفر عن إصابات كثيرة نقل على إثرها مدرب اللاعب الروسي إلى المستشفى لتلقي العلاج.