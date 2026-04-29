من أين لديك كل هذه الطاقة؟ إجابة غير متوقعة من ديمبلي!

في إطار ردّه على سؤال من الدولي الإنجليزي السابق مايكاه ريتشاردز حول ضغطه المتواصل على المنافسين، قال مهاجم باريس سان جرمان الفرنسي عثمان ديمبلي ممازحا "إذا لم تضغط، سيضعك لويس إنريكي على مقاعد البدلاء"، وذلك عقب انتصار فريقه حامل اللقب على بايرن ميونيخ الألماني في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الثلاثاء.

وحلّ الحائز على الكرة الذهبية 2025، ضيفا على استديو "سي بي أس سبورتس" بحضور ريتشاردز، إلى جانب النجمين الفرنسي السابق تييري هنري والإنجليزي جايمي كاراغر، وذلك بعد الانتصار 5-4 على بطل ألمانيا على ملعب "بارك دي برانس".

وتساءل ريتشاردز: "من أين لديك كل هذه الطاقة؟ طريقة ضغطك، تلعب على الجناحين الأيمن والأيسر والعمق، ماذا تتناول على العشاء؟"، فردّ ديمبلي ضاحكا "الأمر بسيط، إذا لم تضغط، إذا لم تدافع، سيضعك (المدرب الإسباني) لويس إنريكي على مقاعد البدلاء".

وتمنّى الدولي الفرنسي الذي أحرز هدفين وصنع آخر، أن يكون الإياب "مباراة رائعة أخرى يدين فيها الانتصار لنا. مباراة ممتعة لنا ولكم أيضا".

ومن جهته، كشف هنري أن مواطنه علّق في إطار ردّه على التفريط بتقدُّم 5-2 وانتهاء المواجهة 5-4 "أحيانا، نحتاج أن نفهم اللحظات ونلعب بعقولنا أكثر قليلا".

وتابع هنري "في دوري الأبطال، هناك لحظات يجب أن تتأكد فيها أنك عندما تعاني، لا تستقبل أهدافا. هذا أمر مهم".