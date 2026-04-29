"انتظروا مزيد من الإثارة".. توقعات إنريكي لمباراة إياب دوري الأبطال بين سان جرمان وميونيخ

توقع المدرب الإسباني لويس إنريكي المزيد من الإثارة حين يحل فريقه باريس سان جرمان حامل اللقب ضيفا على بايرن ميونيخ الألماني الأربعاء المقبل (الساعة 23:00 بتوقيت الإمارات) في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد المباراة الملحمية بينهما الثلاثاء والتي انتهت بفوز نادي العاصمة الفرنسية 5-4.

وقال الإسباني الذي قاد سان جرمان إلى فوز كاسح على إنتر الإيطالي 5-0 في نهائي الموسم الماضي، مانحا النادي لقبه الأول في المسابقة القارية الأم، "سألت للتو أفراد الجهاز الفني كم نحتاج من الأهداف الأسبوع المقبل، وكلنا نعتقد أننا سنحتاج إلى تسجيل ثلاثة أهداف على الأقل".

وسيعود سان جرمان الأربعاء المقبل إلى ملعب "أليانز أرينا" حيث اكتسح إنتر الموسم الماضي وأحرز اللقب الذي طال انتظاره.

وأضاف إنريكي "سيكون بايرن بالطبع على أرضه وسيكون أقوى مع جماهيره خلفه، لكن العودة إلى هناك ستعيد لنا ذكريات جميلة. نريد أن نتحلى بالعقلية نفسها وأن نذهب لمحاولة الفوز بالمباراة".

وكانت مواجهة الثلاثاء الأعلى تسجيلا في تاريخ مباريات نصف النهائي في حقبة دوري الأبطال الذي انطلق في أوائل التسعينات، ويجب العودة إلى عام 1960 للعثور على مباراة بنفس الغزارة التهديفية في هذا الدور من كأس الأندية الأوروبية البطلة.

وانتهت تلك مواجهة بفوز أينتراخت فرانكفورت الألماني خارج الديار على رينجرز الاسكتلندي 6-3، قبل أن يخسر النهائي أمام ريال مدريد الإسباني بقيادة ألفريدو دي ستيفانو 3-7.

كنا نستحق أيضا التعادل أو الخسارة!

وقال إنريكي إن "حدة المباراة كانت استثنائية طوال الوقت"، مضيفا "فزنا ونحن سعداء جدا، لكن عند التقدم 5-2 اعتقدنا أنه كان بإمكاننا تحقيق نتيجة أفضل. كنا نستحق هذا الفوز، لكن كنا نستحق أيضا التعادل والخسارة!".

وشهد الشوط الأول المجنون على ملعب "بارك دي برانس" تقدم بايرن عبر ركلة جزاء مبكرة نفذها الإنكليزي هاري كاين، قبل أن يسجل الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا والبرتغالي جواو نيفيش لأصحاب الأرض.

ثم عادل الفرنسي ميكايل أوليسيه النتيجة 2-2، ليعيد عثمان ديمبيليه التقدم لسان جرمان من ركلة جزاء قبل الاستراحة.

وسجل كفاراتسخيليا وديمبيليه مجددا لسان جرمان الذي بدا في طريقه لحسم اللقاء 5-2، لكن الفرنسي الآخر دايو أوباميكانو والكولومبي لويس دياس قلصا الفارق لبايرن.

وهذه النتيجة ستجعل من لقاء الإياب الأسبوع المقبل في ميونيخ مشتعلا، مع فرصة قوية لأن تصبح هذه المواجهة الأكثر تسجيلا للأهداف على الإطلاق في دوري أبطال أوروبا.

ويبلغ الرقم القياسي لعدد الأهداف في مواجهة من مباراتين في المسابقة الأوروبية الأهم للأندية 13 هدفا، بما في ذلك نصف نهائي الموسم الماضي الذي فاز فيه إنتر على برشلونة الإسباني 7-6 بمجموع المباراتين.

وقال المدرب البلجيكي لبايرن، فنسان كومباني الذي تابع اللقاء من المدرجات بسبب الإيقاف في تجربة وصفها بـ"الكارثة"، إنه كان "فخورا بكيفية رد فعلنا عند التأخر 2-5. كان مذهلا كيف قاتل اللاعبون للعودة".

وعن النهج الهجومي للفريقين، قال "كرة القدم تشبه الديانة قليلا. الناس يؤمنون بما يؤمنون به، ولا يوجد أسلوب لعب واحد متفوق على الآخر. ما حدث اليوم كان صدام فكرتين متشابهتين. في العادة، يبدأ أحد الفريقين بالتراجع قليلا في مثل هذه الحالات، لكن أيا من الفريقين لم يرغب في ذلك، ولهذا السبب كانت المباراة على هذا النحو".

وسيأمل بايرن في قلب تخلفه بفارق هدف الأسبوع المقبل سعيا لبلوغ أول نهائي منذ عام 2020.

وقال كومباني عن لقاء الإياب متلهفا "لا يمكن أن يأتي سريعا بما فيه الكفاية. الفوارق ضئيلة جدا، ونحن نحتاج فقط إلى الفوز بالمباراة. ثقل ملعبنا (مؤازرة المشجعين) يمكن أن يصنع الفارق. إنه ملعب أسطوري حقق فيه بايرن الكثير من النجاحات الكبيرة".