سان جيرمان يفوز 5-4 على بايرن ميونخ في قمة مثيرة بنصف نهائي "الأبطال"

شهدت القمة الأولى من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا مهرجان أهداف انتهى بفوز مثير لحامل اللقب باريس سان جيرمان الفرنسي على ضيفه بايرن ميونخ الألماني بنتيجة 5-4، مساء الثلاثاء.

ويستضيف ملعب أليانتس أرينا مواجهة الإياب الحاسمة الأربعاء المقبل.

وستقام المباراة الثانية في نصف النهائي مساء اليوم الأربعاء بين أرسنال الإنجليزي وأتلتيكو مدريد في إسبانيا، ويتجدد اللقاء إياباً الثلاثاء المقبل في لندن.

ويدين سان جرمان بفوزه إلى ثنائيتين لكل من الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا (24 و56) وعثمان ديمبيليه (45+5 و59)، فيما أضاف البرتغالي جواو نيفيش هدفا (33).

ومن جانب بايرن، تناوب كل من الإنكليزي هاري كاين (17 من ركلة جزاء) والفرنسيين ميكايل أوليسيه (41) ودايو أوباميكانو (65) والكولومبي لويس دياس (69) على تسجيل أهدافه.