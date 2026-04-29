رايس يحث أرسنال على «الاستمتاع» بلقاء أتلتيكو

حث لاعب وسط أرسنال الإنجليزي، ديكلان رايس، فريقه على «الاستمتاع» بلحظة خوض نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، في سعيه لإحراز اللقب للمرة الأولى، وذلك قبل رحلة مدريد لملاقاة فريق العاصمة أتلتيكو في ذهاب نصف النهائي اليوم (الساعة 23:00 بتوقيت الإمارات).

ويسعى «المدفعجية» إلى الاقتراب خطوة إضافية من بلوغ النهائي للمرة الثانية فقط في تاريخ مشاركاتهم في دوري الأبطال. ويأمل فريق المدرب الإسباني ميكل أرتيتا أن يتخلص من عقدة اقترابه من الألقاب وعدم صعود منصة التتويج، خاصة بعدما حل وصيفاً في الدوري ثلاث مرات متتالية.

كما أخفق أرسنال أوروبياً، إذ خسر 1-3 في مجموع المباراتين أمام باريس سان جيرمان، ضمن نصف نهائي الموسم الماضي، في طريق الفريق الفرنسي إلى إحراز اللقب، وودّع المسابقة أمام بايرن ميونيخ الألماني في ربع نهائي 2024.

ولم يسبق لأرسنال أن تُوّج بلقب المسابقة الأوروبية الأبرز، إذ انتهى ظهوره الوحيد في النهائي بالخسارة أمام برشلونة الإسباني عام 2006، لكن رفع كأس دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى سيكون رداً مناسباً بالقدر ذاته على المشككين في القوة الذهنية لفريق أرتيتا. ولا يفصل أرسنال سوى سبع مباريات عن أعظم موسم في تاريخ النادي.

ويتصدر سباق لقب الدوري بفارق ثلاث نقاط عن مانشستر سيتي الثاني، مع تبقي أربع مباريات له وخمس لفريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا.

ويريد رايس من زملائه إثبات أن تجاربهم السابقة صقلت شخصيتهم وجعلتهم أكثر صلابة في سعيهم لكتابة التاريخ.

وقال لاعب الوسط: «خضنا مباريات صعبة، خلال الأعوام الثلاثة أو الأربعة الماضية، على أعلى مستوى، لذا نعرف ما الذي ينتظرنا وما هو مقبل»، وأضاف: «هكذا كان حالنا طوال الموسم، وهذا ما نريده في نهايته».