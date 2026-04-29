هالاند يصدم ريال مدريد وبرشلونة

وجّه نجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، إيرلينغ هالاند، ضربة قوية لآمال العملاقين الإسبانيين ريال مدريد وبرشلونة في التعاقد معه.

وشدد هالاند (25 عاماً) على التزامه الكامل مع مانشستر سيتي، نافياً الشائعات المتكررة حول انتقاله للدوري الإسباني، حيث أوضح النجم المرتبط بعقد تاريخي يمتد لـ10 سنوات في ملعب (الاتحاد)، أنه «سعيد للغاية» في بيئته الحالية.

وحسم هالاند الجدل الدائر، حيث كان اللاعب، الذي يعد على نطاق واسع أحد أمهر المهاجمين في العالم حالياً، هدفاً دائماً للصحافة الإسبانية، حيث أشارت التقارير إلى أن ريال مدريد أو برشلونة قد يسعيان لضمه في الفترة المقبلة.