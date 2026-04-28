إصابات مبابي مع ريال مدريد.. رقم يعادل 7 سنوات في باريس

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية في تقرير لها أن الفرنسي كيليان مبابي لاعب نادي ريال مدريد الإسباني، تعرض في موسمين فقط قضاها مع الفريق الملكي إلى 13 إصابة وهو نفس عدد الإصابات التي تعرض لها مع باريس سان جيرمان الفرنسي في 7 سنوات قضاها مع الفريق الباريسي.

ولم تتجاوز فترات غياب مبابي عن باريس سان جيرمان في آخر ثلاث سنوات قبل الانضمام إلى الريال 42 يوماً، جاءت كلها لإصابات طفيفة.

بينما في مدريد تعرض مبابي إلى تسع إصابات هذا الموسم وأربع خلال الموسم الماضي، آخرها الإصابة التي ضربته في مواجهة ريال بيتيس يوم الجمعة الماضي.

وبين شهري أكتوبر ونوفمبر من هذا الموسم، عانى اللاعب من ثلاث إصابات طفيفة في كاحله الأيمن، مما أثر بشكل رئيسي على مشاركته مع المنتخب الفرنسي، حيث غاب عن مباراتين خلال فترتي التوقف الدولي.

وبعدها جاءت إصابة لقاء سيلتا فيغو في 7 ديسمبر الماضي، مما غيب مبابي عن مواجهة مانشستر سيتي في مرحلة الدوري بدوري الأبطال.

ثم جاءت إصابة أخرى، أحاط بها جدل واسع بسبب تشخيص خاطئ ودفعت مبابي للسفر إلى باريس للتعافي وسط تقارير عن عدم رضا اللاعب بعمل الجهاز الطبي للميرينغي وهو ما نفاه لاحقاً.

يذكر أن مبابي رغم كل هذا، هو هداف دوري أبطال أوروبا بـ15 هدفاً والدوري الإسباني برصيد 24 هدفاً ولديه في كل البطولات 41 هدفاً في 41 مباراة.