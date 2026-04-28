مصر تواجه روسيا نهاية مايو المقبل استعداداً للمونديال

سيواجه منتخب مصر نظيره الروسي ودياً في 28 مايو المقبل استعداداً للمشاركة في كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بحسب ما أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الثلاثاء.

وقال مدير المنتخب المصري ابراهيم حسن لوكالة فرانس برس: "تم الاتفاق على مواجهة روسيا ودياً يوم 28 مايو على أن تقام المباراة على استاد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة".

وأضاف: "سيسافر المنتخب بعدها لخوض معسكر مغلق في الولايات المتحدة الأميركية اعتباراً من يوم 30 مايو، يتخلله مباراة ودية أخيرة أمام البرازيل في ولاية أوهايو يوم 6 يونيو".

وتابع: "ننتظر تاريخ نهاية مباريات الدوري المصري لتحديد موعد بداية المعسكر المحلي الذي سيقام بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة 6 أكتوبر، على أن ينضم اللاعبون المحترفون تباعاً فور نهاية الموسم لكل منهم".