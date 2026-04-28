المنسق الإعلامي لمنتخب مصر: محمد صلاح يكشف اسم فريقه المقبل قريباً

أكد المنسق الإعلامي للمنتخب المصري محمد مراد، اليوم الثلاثاء، أن نجم منتخب الفراعنة محمد صلاح سوف يعلن عن وجهته المقبلة خلال أيام قليلة، وذلك بعد إعلان رحيله نهاية الموسم الحالي عن ليفربول الإنجليزي بعد تسعة مواسم قضاها مع الفريق.

ونقل موقع (فور فور تو) الإلكتروني عن مراد قوله: "هناك تقارير إخبارية تتحدث عن تلقي صلاح عروضاً من إيطاليا وفرنسا وفرق كبيرة أخرى حول العالم، وهذا صحيح بالطبع، فهو نجم كبير وسيكون إضافة جيدة للغاية لأي فريق".

أضاف مراد "أياً كان الفريق الذي سيختاره صلاح، فإننا سوف ندعمه، ولديه عروض من السعودية أيضاً. أعتقد أنه سيعلن عن وجهته المقبلة خلال أيام قليلة".

وكان صلاح تعرض للإصابة خلال فوز ليفربول ثلاثة أهداف لهدف على ضيفه كريستال بالاس بالدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت الماضي، مما يهدد بإنهاء موسمه مع الفريق الأحمر مبكرا.

وكان مدير المنتخب المصري إبراهيم حسن، كشف في وقت سابق بأن الإصابة سوف تتطلب أربعة أسابيع من العلاج، ما يعني غياب صلاح فعلياً عن مباريات ليفربول المتبقية بالدوري الإنجليزي الممتاز، لكن النادي لم يؤكد ذلك رسمياً بعد.

ويمثل رحيل صلاح هذا الصيف ضربة قوية لليفربول، فمنذ انضمامه للفريق تمكن من ترسيخ مكانته كأحد أعظم لاعبي كرة القدم على مر التاريخ، مسجلاً أكثر من 250 هدفاً وحائزاً على جميع الألقاب الكبرى المتاحة.