مدرب الأهلي المصري يرفض الاستقالة من منصبه بعد ثلاثية ‌بيراميدز

اعتذر الدنماركي ييس توروب ​مدرب الأهلي للجماهير عقب الخسارة القاسية 3-صفر أمام ‌بيراميدز ​في الجولة الرابعة من مجموعة التتويج بلقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم أمس الاثنين، لكنه في الوقت ذاته شدد على رفضه الاستقالة من منصبه وقال إن هذا القرار «في يد مجلس إدارة النادي».

وأعلن حامل ⁠لقب الدوري المحلي تعاقده مع المدرب الدنماركي توروب في أكتوبر تشرين الأول الماضي لمدة عامين ونصف خلفا للإسباني خوسيه ريبيرو.

وسجل فيستون مايلي هدفين في ‌سبع دقائق ليمنح بيراميدز ثلاث نقاط غالية في السباق نحو لقب الدوري المصري أمس الاثنين.

وفقد الأهلي المركز الثاني ‌ليتجمد رصيده عند 44 نقطة متأخرا بفارق ‌ست نقاط عن الزمالك المتصدر بينما ارتقى بيراميدز ‌للمركز الثاني برصيد 47 ‌نقطة قبل ثلاث جولات على نهاية الموسم.

وقال المدرب الدنمركي في مؤتمر ​صحفي عقب المباراة «لن ‌أستسلم أو استقيل، ​فقرار رحيلي لن يكون ⁠من جانبي. اعتذر للجماهير، فأنا أدرك جيدا غايتهم من الحضور للملعب وحجم الألم الذي يشعرون به عند التعثر، ​كما ⁠أقدر صبرهم ودعمهم ⁠اللامحدود للفريق. قدومي إلى هنا كان من أجل مشروع مستقبلي يركز على الارتقاء بأداء اللاعبين ووضع استراتيجية بعيدة ⁠المدى للنادي».

وأضاف: «نهنيء المنافس على اقتناص الثلاث نقاط، ومن المدهش أن تستقبل شباكنا ثلاثة أهداف في مباراة لم يشكل فيها المنافس أي خطورة على مرمانا طوال الشوط الأول، لكننا أهديناهم فرص التسجيل بهفواتنا ‌بعد الدقيقة 70».

وعن تداعيات الهزيمة، قال «لا شك أن هذه الخسارة ستؤثر ​علينا قبل مواجهة الزمالك في الجولة المقبل، إذ كان الفوز سيعزز من قيمة القمة كحسم مباشر للقب، والآن أصبحنا مطالبين بمراجعة أوراقنا بدقة قبل المباراة المقبلة».