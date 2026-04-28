ريال مدريد يتواصل بشكل مباشر مع سكالوني

كشفت تقارير إعلامية عن تحرك جاد ومفاجئ من إدارة ريال مدريد لرسم ملامح القيادة الفنية للمرحلة القادمة.

وذكر صحيفة "كوبي" أن النادي الملكي أجرى اتصالات مباشرة مع مدرب المنتخب الأرجنتيني، ليونيل سكالوني، لجس نبضه حول تولي زمام الأمور في "سانتياغو برنابيو".

وقال إن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية رئيس النادي فلورنتينو بيريز لحسم ملف المدرب القادم مبكراً، وضمان انتقال سلس للسلطة الفنية بعيداً عن ضغوطات اللحظات الأخيرة.

ورغم تغيير الإدارة الفنية للفريق بعد 4 أشهر فقط من تولي تشابي ألونسو المهمة خلفاً لكارلو أنشيلوتي، وتعويضه بألفارو أربيلوا، إلا أن النادي يبحث جدياً عن اسم كبير قادر على إدارة الفريق بشكل صارم وإعادته إلى منصات التتويح المحلية والقارية.

وأشار إلى أنه يُنظر إلى سكالوني كخيار مثالي لمشروع ريال مدريد المستقبلي، نظراً لقدرته الفائقة على إدارة غرف الملابس المليئة بالنجوم وتفوقه التكتيكي الذي قاد به منتخب الأرجنتين لتحقيق لقب كأس العالم 2022 بقطر أمام منتخب فرنسا في المباراة النهائية على إستاد لوسيل.

ويرى "القرش" بيريز في سكالوني مهندس النجمة الثالثة لـ "التانغو"، الشخصية القيادية القادرة على صقل جيل "الغلاكتيكوس" الجديد بقيادة مبابي وفينيسيوس، معتمداً على شخصيته الهادئة والحازمة في آن واحد، وهي السمات التي يفضلها البيت الأبيض في مدربيه تاريخياً.

وشدد المصدر ذاته أنه من الناحية الاقتصادية والرياضية، تمثل هذه الخطوة قفزة في القيمة السوقية للمشروع الرياضي المدريدي، حيث إن التعاقد مع مدرب بوزن بطل العالم سيعزز من جاذبية النادي التجارية وقوته في سوق الانتقالات.

ومع اقتراب نهاية مغامرة ألفارو أربيلوا في البيت الأبيض، يبدو أن ريال مدريد يرفض الانتظار، مفضلاً وضع ركائز مستقبله في يد المدرب الذي أعاد الهيبة للكرة الأرجنتينية، مما ينذر بصيف ساخن على مستوى المفاوضات بين مدريد والاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم.