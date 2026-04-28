ملعب أميركا المفتوحة للتنس يستضيف مشجعي كأس العالم مجاناً

أعلن رئيس بلدية نيويورك زهران ممداني، أن ملعب بطولة أميركا المفتوحة للتنس في كوينز سيحوّل اهتمامه إلى كرة القدم، حيث سيصبح واحداً من أكبر خمس مناطق مجانية موزعة على أحياء المدينة مخصصة لمشجعي كأس العالم.

وقال المسؤولون إن المركز الوطني التابع للاتحاد الأميركي للتنس من المتوقع أن يستقطب ما يصل إلى عشرة آلاف مشجع في المرة الواحدة في الفترة من 11 إلى 27 يونيو، مع تجهيز مواقع إضافية في مانهاتن وبرونكس وبروكلين وجزيرة ستاتن.

وقال ممداني: "لم يكن في الحسبان أن تكون هذه الفعاليات مجانية، لكن اللعبة الأشهر في العالم يجب أن تكون ملكاً للجميع، لقد اتخذنا هذا القرار معاً حتى يتمكن المشجعون من مشاهدة المباريات دون الحاجة إلى إنفاق أي مبلغ".

وستقام منطقة المشجعين في مانهاتن في مركز روكفلر خلال الفترة من 6 إلى 19 يوليو، مع التخطيط لإقامة فعاليات أقصر في سوق برونكس ومتنزه مستشفى جامعة جزيرة ستاتن.

وسيستضيف متنزه جسر بروكلين واحدة من أطول مناطق المشجعين استمرارية، إذ ستنطلق يوم 13 يونيو وتستمر حتى 19 يوليو.

ووصف ممداني هذه المبادرة بأنها جزء من جهود واسعة لضمان عدم استبعاد المشجعين المحليين من المشاركة في فعاليات البطولة بسبب ارتفاع الأسعار، وسط انتقادات متزايدة من بعض المشجعين والمسؤولين الذين يحذرون من أن ارتفاع تكاليف التذاكر قد يبعد الجمهور العام.

وقال: "كرة القدم لعبة وُلدت من الطبقة العاملة، وأسعار التذاكر التي نراها اليوم قد لا يستطيع كثير من العاملين تحمّلها".

وقال المسؤولون إن مناطق المشجعين ستشمل عروضاً مباشرة للمباريات وبائعي طعام وبرامج ثقافية وترفيهية، مع المزيد من الأنشطة المجتمعية التي سيتم الإعلان عنها خلال الأسابيع المقبلة.

وسلطت كاثي هوكول، حاكمة ولاية نيويورك، الضوء على تأثير اقتصادي واسع متوقع، مشيرة إلى أن المنطقة قد تستقبل أكثر من مليون زائر مع عائد اقتصادي يقارب 3.3 مليار دولار.

كما أعلنت عن مبادرات مكمّلة تشمل تمديد ساعات عمل الحانات، وتصاريح لإقامة حفلات مشاهدة في الأماكن المفتوحة، وفعاليات مشاهدة على مستوى الولاية.

وتقترح الولاية أيضاً برنامج "نيويورك كيكس" للاستثمار في مرافق كرة القدم للشباب، إلى جانب برنامج منح مجتمعية لدعم الفعاليات المحلية المرتبطة بكأس العالم.

وسلط المنظمون الضوء كذلك على استثمارات طويلة الأمد مرتبطة بالبطولة، من بينها تحديثات في مواقع مثل متنزه مستشفى جامعة جزيرة ستاتن.

وبسؤاله عن الأمن، قال ممداني إن الاستعدادات تنسق مع الشرطة وجهات أخرى، مع الإقرار بتزايد المخاوف في أعقاب حوادث عنف سياسي حديثة.

وقال: "هذه فعاليات يمكن لسكان نيويورك الاحتفال بها دون خوف، ونحن واثقون من قدرتنا على الحفاظ على سلامة الجميع".

وستستضيف منطقة نيويورك نيوجيرسي ثماني مباريات، من بينها المباراة النهائية في 19 يوليو.

وتنطلق البطولة في 11 يونيو عبر الولايات المتحدة وأميركا والمكسيك وكندا.