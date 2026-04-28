مانشستر يونايتد يضع قدماً في دوري أبطال أوروبا

دنا مانشستر يونايتد خطوة اضافية من التأهل لمسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل بعد فوزه الصعب على ضيفه برنتفورد 2-1، في ختام منافسات المرحلة الرابعة والثلاثين من الدوري الانكليزي لكرة القدم الإثنين.

وسجل البرازيلي كازيميرو (11) والسلوفيني بنيامين شيشكو (43) هدفي يونايتد، فيما سجل الدنماركي ماتياس ينس (87) هدف برنتفورد الوحيد.

وعزز يونايتد موقعه في المركز الثالث برصيد 61 نقطة ليتقدم بفارق 11 نقطة عن برايتون صاحب المركز السادس، حيث تضمن المراكز الخمسة الأولى التأهل للمسابقة القارية الام في الموسم المقبل.

ويحتاج فريق المدرب مايكل كاريك إلى نقطتين فقط من مبارياته الأربع الأخيرة لضمان عودته إلى البطولة الأوروبية الأهم للأندية للمرة الأولى منذ موسم 2023-2024.

ويستضيف يونايتد غريمه التقليدي ليفربول الرابع بفارق ثلاث نقاط، الاحد في مباراة حاسمة ستحدد بشكل كبير هوية صاحب المركز الثالث.

ولا يزال المدرب الموقت كاريك الذي حل بدلا من البرتغالي روبن أموريم المقال من منصبه في كانون الثاني/يناير، ينتظر معرفة ما إذا كان سيحصل على وظيفة تدريب فريق "الشياطين الحمر" بشكل دائم.

قدّم لاعب خط وسط يونايتد السابق أداء مميزا بعدما نجح في إعادة الاستقرار للفريق عقب فترة أموريم المضطربة، كما أن قيادته إلى دوري أبطال أوروبا ستكون إضافة قوية حيث يدرس المالك المشارك جيم راتكليف خياراته.

وأعاد الفوز على تشلسي 1-0 في المباراة السابقة الحيوية إلى مسيرة يونايتد نحو المراكز الخمسة الأولى بعد هزيمة على أرضه أمام ليدز 1-2 وتعادل مع بورنموث 2-2.

وكان آخر فوز لبرنتفورد على ملعب "أولد ترافورد" في عام 1937، وقد دفع ثمن بدايته البطيئة في زيارته الأخيرة غير الموفقة.

وأكد الهدف الرأسي لكازيميرو بعد تمريرة من البرتغالي برونو فرنانديش، والرابع له في آخر ست مباريات، قيمة لاعب الوسط البرازيلي المخضرم ابن الـ 34 عاما الذي سيرحل عند انتهاء عقده بنهاية هذا الموسم.

واحتفل البرازيلي بتقبيل شعار النادي على قميصه، بينما حثه مشجعو يونايتد على البقاء بهتافات "عام آخر".

واستغل يونايتد الأخطاء الدفاعية لضيفه ليضاعف تقدمه في الدقيقة 43 بعدما انطلق فرنانديش نحو منطقة جزاء برنتفورد، ومرر الكرة إلى شيشكو الذي سددها بقوة في المرمى من مسافة 10 ياردات.

ورفع فرنانديش عدد تمريراته الحاسمة إلى 19 هذا الموسم، وهو يسعى لتحطيم الرقم القياسي للدوري البالغ 20 تمريرة حاسمة في موسم واحد حققه الفرنسي تييري هنري والبلجيكي كيفن دي بروين.

واشعل هدف ينسن من كرة مقوسة رائعة من مسافة 20 ياردة في الدقيقة 87، فتيل الإثارة في الدقائق الأخيرة، لكن يونايتد صمد بصعوبة حين تصدى حارسه البلجيكي سينه لامينتس ببراعة لرأسية الدنماركي ميكيل دامسغارد في الوقت المحتسب بدلا من الضائع.