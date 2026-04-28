بيراميدز يصعق الأهلي بثلاثية مدوية

أطاح بيراميدز بضيفه الأهلي وهزمه 3-0 في الجولة الرابعة من مرحلة تحديد البطل لمسابقة الدوري المصري الممتاز وأبعد حامل اللقب عن سباق المنافسة، وشدد الخناق على المتصدر الزمالك الذي تعثر بتعادله سلبا مع إنبي.

على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة، سجل الكونغولي الديمقراطي فيستون ماييلي (70 و77) وكريم حافظ (90+4 من ركلة جزاء) ثلاثية بيراميدز الذي رفع رصيده إلى 47 نقطة في المركز الثاني متأخرا بفارق 3 نقاط عن الزمالك المتصدر (50).

وأهدر الزمالك كامل النقاط للمرة الأولى في مرحلة تحديد البطل بعدما حقق فوزين على المصري وبيراميدز.

في المقابل، تجمد رصيد الأهلي عند 44 نقطة في المركز الثالث وابتعد عن سباق اللقب، قبل 3 مباريات من النهاية.

ويلتقي الزمالك مع الأهلي في مباراة القمة على ستاد القاهرة الدولي الجمعة، فيما يصطدم بيراميدز مع انبي في التوقيت نفسه على ستاد الدفاع الجوي.

في المباراة الاولى، ضغط الأهلي منذ البداية وكانت أولى الفرص في الدقيقة الثانية حين تلقى محمد شريف عرضية محمد هاني الأرضية ليسدد كرة أبعدها الحارس أحمد الشناوي.

وسيطر بيراميدز على أغلب فترات الشوط الأول لكن من دون خطورة حقيقية. وكانت أخطر الفرص من نصيب الأهلي في الدقيقة 32 حين أرسل طاهر محمد طاهر عرضية من الجهة اليمنى قابلها القائد تريزيغيه برأسية أخطأت المرمى بقليل.

ودفع الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش مدرب بيراميدز بالمغربي وليد الكرتي بدلا من المصاب محمود مرعي (52)، وبعدها بدقيقتين كاد تريزيغيه أن يضع الأهلي في المقدمة بعدما أرسل هاني عرضية من الجهة اليمنى خطفها قبل المغربي محمد الشيبي لكن الكرة مرت بجوار القائم.

وفي الدقيقة 58 تسلم فيستون ماييلي الكرة داخل منطقة جزاء الأهلي لينفرد بالحارس مصطفى شوبير ويسدد كرة قوية أبعدها الأخير بقدمه، لترتد أمام ناصر ماهر الذي سدد في المرمى الخالي لكن ياسر إبراهيم أبعدها قبل ان تهز الشباك.

رد الدنماركي يس توروب مدرب الأهلي بالدفع بالمغربي أشرف بن شرقي والتونسي محمد علي بن رمضان بدلا من محمد شريف والمالي أليو ديانغ (62).

وتقدم بيراميدز حين مرر ياسر إبراهيم الكرة بالخطأ للأردني عودة الفاخوري الذي تبادل الكرة مع ناصر ماهر قبل أن يمرر لماييلي سددها أرضية ارتطمت بقدم ياسين مرعي وسكنت مرمى شوبير (70).

وأرسل بن شرقي عرضية أسكنها تريزيغيه الشباك لكن الحكم ألغى الهدف بعد العودة لتقنية حكم الفيديو المساعد "في آيه ار" لوجود تسلل على بن شرقي (73).

واستغل ماييلي اندفاع لاعبي الأهلي ليقطع الكرة من بن رمضان في منتصف الملعب ويمر من ياسين مرعي وينفرد بمرمى شوبير ليضيف الهدف الثاني لأصحاب الأرض (77).

وخرج ياسر إبراهيم مصابا في كرة الهدف ليدفع توروب بمروان عثمان بدلا منه في الدقيقة 82 بينما دفع يورتشيتش بكريم حافظ بدلا من محمود عبد الحفيظ "زلاكة".

وعرقل أحمد سيد "زيزو" كريم حافظ داخل منطقة الجزاء ليحتسب الحكم ركلة جزاء، سددها حافظ بقوة على يسار شوبير مسجلا ثالث أهداف أصحاب الأرض في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا عن الضائع.

وواصل انبي عروضه القوية أمام الكبار بفرضه التعادل السلبي على مضيفه الزمالك علة ملعب استاد القاهرة في وقت سابق، بعدما سبق له الفوز عليه 1-0 في مباراة الدور الأول.

وبالرغم من الحضور الجماهيري الكثيف من جمهور الزمالك إلا أن انبي كان الأفضل في بداية المباراة، وأبعد عمر جابر والحارس المهدي سليمان عدة محاولات من أقطاي عبد الله الذي قاد هجوم الفريق الضيف.

وفي الدقيقة 28 خرج عمر جابر مصابا ليدخل محمد إبراهيم بدلا منه.

وتأخرت أولى محاولات الزمالك حتى الوقت بدل الضائع للشوط الأول حين سدد المغربي محمود بنتايك كرة قوية تصدى لها الحارس عبد الرحمن سمير.

وسيطر الزمالك على مجريات النصف الثاني من المباراة، ووقفت العارضة أمام رأسية محمود حمدي "الونش" (52)، قبل أن يهدر الأنغولي شيكو بانزا والبرازيلي جوان بيزيرا فرصتين متتاليتين.

وفي مباراة هامشية، فاز المصري على مضيفه سموحة 1-0.