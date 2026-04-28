فان دايك: صلاح سينال وداعاً لائقاً رغم الإصابة

أكد قائد ليفربول، الهولندي فيرجل فان دايك، ثقته بأن النجم المصري، محمد صلاح، سينال وداعاً يليق بمسيرته اللامعة، حتى في حال غيابه عن بقية مباريات الفريق بسبب الإصابة.

وكان صلاح - الذي يستعد لمغادرة أنفيلد مع نهاية الموسم، بعد تسع سنوات في صفوف النادي - قد تعرّض لإصابة في العضلة الخلفية خلال الفوز على كريستال بالاس 3-1 السبت، ما استدعى استبداله.

وينتظر ليفربول نتائج الفحوص الطبية لتحديد مدى خطورة الإصابة، إلا أن تبقّي أربع مباريات فقط في الموسم، يفتح احتمال عدم مشاركة اللاعب البالغ 33 عاماً مجدداً هذا الموسم.