مودريتش يتعرض إلى كسر في عظم الوجنة

سيخضع المخضرم الكرواتي لوكا مودريتش لاعب وسط ميلان الإيطالي لجراحة بعد تعرضه لكسر في عظم وجنته إثر اصطدام رأسي خلال مباراة فريقه مع يوفنتوس انتهت بالتعادل السلبي، وفق ما أعلن الإثنين النادي اللومباردي.

وسقط مودريتش أرضا بعد التحام مع مانويل لوكاتيلي لاعب وسط يوفنتوس، وغادر الملعب بعد ذلك واضعا كمادة ثلج على وجهه.

وجاء في بيان صادر عن ميلان: "أظهرت الفحوصات التي أجريت اليوم وجود كسر في عظم وجنته اليسرى، ما يستدعي إجراء عملية جراحية خلال الساعات القليلة المقبلة. وسيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل بعد العملية".

ولم يحدد ميلان مدة غياب مودريتش الذي وقع عقدا لمدة عام واحد مع بطل أوروبا سبع مرات الصيف الماضي قادما من ريال مدريد الإسباني.

ومن المقرر أيضا أن يشارك اللاعب البالغ 40 عاما مع منتخب بلاده في كأس العالم القادمة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، شريطة أن يتعافى في الوقت المناسب.

ويسعى ميلان للعودة إلى دوري أبطال أوروبا، حيث تبقى له أربع مباريات في الدوري الإيطالي هذا الموسم.

ويحتل فريق المدرب ماسيميليانو أليغري المركز الثالث برصيد 67 نقطة، متقدما بفارق 6 نقاط عن كومو صاحب المركز الخامس، وسيواجه ساسوولو خارج أرضه الأحد المقبل.