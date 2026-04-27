آخر استعدادات باريس سان جرمان لمواجهة بايرن ميونيخ.. وموقف فيتينيا وحكيمي من المشاركة

شارك لاعب الوسط البرتغالي فيتينيا الذي غاب مؤخرا بسبب من التهاب في قدمه، في تمارين باريس سان جرمان الفرنسي حامل اللقب عشية استضافة بايرن ميونيخ الألماني في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

كما خاض التمارين التي فُتِحت أمام الإعلاميين في دقائقها الـ15 الأولى، الظهير الدولي المغربي أشرف حكيمي الذي خرج من الملعب مصابا في الفوز على أنجيه 3-0 السبت في المرحلة 31 من الدوري الفرنسي.

وغاب فيتينيا عن المباراتين الأخيرتين لسان جرمان بعد خروجه في الدقيقة 38 من اللقاء الذي خسره فريقه أمام ضيفه ليون 1-2 في 19 الشهر الحالي ضمن المرحلة 30 من الدوري، لكن يبدو أنه تعافى من الالتهاب في قدمه وشارك في تمارين الإثنين تحت أنظار الرئيس القطري للنادي ناصر الخليفي والمستشار الرياضي البرتغالي الآخر لويس كامبوس.

أما بالنسبة لحكيمي، فقد خرج بين شوطي مباراة السبت متأثراً بدنياً، لكنه شوهد بعد نهايتها يسير من دون مشكلة ثم خاض تمارين الإثنين بشكل طبيعي.

ورغم بعض الشكوك البدنية، من المتوقع أن يكون في تصرف المدرب الإسباني لويس إنريكي مجموعة مكتملة لمباراة الثلاثاء، باستثناء الشاب كنتان ندجانتو.