طبيعة إصابة مبابي.. ريال مدريد يمر بتوقيت حسّاس

يعاني المهاجم الدولي الفرنسي كيليان مبابي من إصابة عضلية في الفخذ الأيسر وذلك بعد خروجه مصابا في الدقائق الأخيرة من مباراة ريال بيتيس (1-1) الجمعة في الدوري الإسباني لكرة القدم، وفقا لما أفاد ناديه ريال مدريد الإثنين.

وأوضح النادي الملكي أن قائد المنتخب الفرنسي تعرض لإصابة في "العضلة نصف الوترية" بالساق اليسرى، وهي إحدى عضلات أوتار الركبة الممتدة على طول الفخذ، حسب ما كشف عنه الطاقم الطبي لنادي العاصمة دون تحديد مدة غيابه عن الملاعب حتى الآن، لكنها تأتي في وقت حسّاس قبل شهر ونصف الشهر من انطلاق مونديال 2026.