الدوري البرازيلي تحت أنظار يورغن كلوب

عزز بالميراس صدارته للدوري البرازيلي لكرة القدم بالفوز على ريد بول براغانتينو 1-0 اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة.

شهدت المباراة التي أقيمت على ملعب إستاديو سيسيرو دي سوزا ماركيس حضوراً لافتاً للمدير الفني السابق لنادي ليفربول وبروسيا دورتموند يورغن كلوب، والذي يشغل حالياً منصب المدير العالمي لكرة القدم في شركة ريد بول، حيث تواجد لمتابعة عمل فاغنر مانشيني مدرب براغانتينو وتحليل أداء الفريق.

بهذا الانتصار، حافظ بالميراس على سجله خالياً من الهزائم للمباراة 11 على التوالي في مختلف المسابقات ورفع رصيده في الصدارة إلى 32 نقطة بفارق ست نقاط عن فلامنغو وفلومينينسي.

بدأ براغانتينو المباراة بضغط هجومي قوي، وكاد لوكاس باربوسا أن يفتتح التسجيل في الدقيقة الرابعة لكن الحارس كارلوس ميغيل تصدى للكرة بنجاح.

ورغم سيطرة براغانتينو، أظهر بالميراس فاعلية هجومية أكبر، حيث أرسل أندرياس بيريرا كرة طويلة متقنة وصلت إلى سوسا الذي مررها بدوره إلى فلاكو لوبيز، ليسكنها الأخير في الشباك من لمسة واحدة في الدقيقة 21، منهياً بذلك فترة صيام عن التهديف في الدوري.

ويستعد براغانتينو لمواجهة شابيكوينسي يوم الأحد المقبل وقبل ذلك سيستضيف ريفر بليت يوم الخميس المقبل في بطولة سود أمريكانا. أما بالميراس، فسيواجه سانتوس يوم السبت المقبل على ملعب أليانز، بعد خوض مباراة كوبا ليبرتادوريس ضد سيرو بورتينيو يوم الأربعاء المقبل.

واكتسح فلامنغو مضيفه أتلتيكو مينيرو 4-0 في قلب ملعب أرينا إم آر، لينهي سلسلة اللاهزيمة لأصحاب الأرض في ملعبهم، بينما مددت سلسلة انتصارات فلامنجو المتتالية.

افتتح بيدرو التسجيل في الدقيقة السابعة بعد تمريرة من جيورجيان دي أراسكايتا، ثم أضاف غونزالو بلاتا الهدف الثاني في الدقيقة 31 بعد تجاوزه للدفاع. وقبل نهاية الشوط الأول مباشرة، سجل جيورجيان دي أراسكايتا الهدف الثالث.

واستغل فلامنغو أول فرصة له في الشوط الثاني ليسجل بيدرو هدفه السابع في الدوري في الدقيقة 84، مختتماً الرباعية ومنح فريقه الفوز السابع على التوالي.

وتغلب فلومينينسي على تشابيكوينسي 2-1 في ملعب ماراكانا، وسط سيطرة واضحة للفريق صاحب الأرض الذي افتتح التسجيل عبر جيفرسون سافارينو من ركلة جزاء، قبل أن يتعادل الضيوف في الشوط الثاني، لكن جون كينيدي نجح في خطف هدف الفوز في الدقائق الأخيرة.

وفي مباراة أخرى بالمرحلة ذاتها فاز أتليتيكو باراناينسي على ضيفه فيتوريا 3-1.