"السكوديتو" الـ 21 يغازل إنتر ميلان رغم التعادل مع تورينو

عطل تورينو مسيرة إنتر ميلان نحو تحقيق لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم، بعدما فرض عليه التعادل 2-2، ضمن منافسات الجولة 34 من المسابقة.

رفع إنتر ميلان رصيده الذي تعادل للمرة الأولى بعد الفوز في آخر ثلاث مباريات، إلى 79 نقطة بفارق 10 نقاط عن نابولي صاحب المركز الثاني، وذلك قبل أربع جولات من النهاية، ويكفيه الفوز في الجولة المقبلة لضمان التتويج بلقب المسابقة للمرة 21 في تاريخه والأولى منذ موسم 2023-2024.

وعلى الجانب الآخر، رفع تورينو رصيده إلى 41 نقطة في المركز 13.

وتقدم إنتر في الدقيقة 23 عن ماركوس تورام، ثم أضاف زميله يان أورييل بيسيك الهدف الثاني في الدقيقة 61.

وفي الدقيقة 70 سجل جيوفاني سيميوني هدف تقليص الفارق لتورينو، ثم أدرك فريقه التعادل عن طريق نيكولا فلاسيتش من ضربة جزاء في الدقيقة 79.